Blesk: Bývalý prezident Klaus byl hodinu v restauraci

Praha - Bývalý prezident Václav Klaus v úterý strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku. Uvedl to dnes deník Blesk. Restaurace jsou nyní kvůli šíření nemoci covid-19 uzavřené, povolen je jen výdej jídla přes okénko, a nošení ochrany úst a nosu je povinné. Personál podniku deníku řekl, že si Klaus šel pro jídlo a potřeboval si při tom zajít na toaletu. Bývalý prezident si nemyslí, že by jeho chování mělo špatný vliv na veřejnost. Svůj přístup k vládním opatřením označil za formu občanské neposlušnosti.

Klaus přišel podle Blesku v úterý kolem poledne do restaurace Dejvická 34 v Praze 6. Čtenář deníku, který si šel do restaurace pro jídlo a při tom exprezidenta vyfotografoval, Blesku řekl, že Klaus bez roušky šel v restauraci hned do spodních prostor podniku. Vchod následně hlídali Klausovi osobní strážci. V podniku Klaus strávil asi hodinu a čtvrt.

"Pan Klaus je náš věrný zákazník a měl tu objednané jídlo s sebou do krabičky. Stavoval se u nás jen na toaletu," řekl Blesku manažer restaurace, který nechtěl uvést své jméno. Podle deníku si ale Klaus při odchodu z podniku žádné jídlo neodnášel. Institut Václava Klause situaci odmítl komentovat, uvedl Blesk.

Klaus opakovaně kritizuje vládní nařízení, která mají omezit šíření covidu-19. V neděli se například zúčastnil demonstrace odpůrců opatření v Praze. Podle snímků z akce ani při projevu k tisícovkám účastníků protestu či při fotografování s demonstranty neměl na sobě roušku.

Bývalý prezident si nemyslí, že má jeho jednání špatný vliv na veřejnost. "Je na každém člověku, ať si z mého chování vezme, co uzná za vhodné. Já nejsem ten, kdo káže vodu a pije víno, jako někteří politikové, kteří svou návštěvou restaurace porušili svá vlastní pravidla," sdělil dnes serveru Novinky.cz. Dodal, že vládní pravidla od počátku kritizuje a je to od něj "jistá forma" občanské neposlušnosti. "S existujícími, a stále prodlužovanými příkazy a zákazy se nesmíme smiřovat. Ve svobodné zemi má mít člověk právo jít, kam chce. Je-li mu to odpíráno, má se snažit posouvat hranice možného - ne jen pro sebe, ale pro všechny," dodal.

Porušení protiepidemických opatření se dopustili i další politici. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) a předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek se například loni v říjnu v době uzavření restaurací zúčastnili schůzky s dalšími lidmi ve vyšehradské restauraci Rio's. Oba za to dostali pokutu 3000 korun. Sankci dostala i restaurace, výše pokuty zatím není známa. Prymula následně odešel z postu ministra a Faltýnek rezignoval na post prvního místopředsedy vládního hnutí ANO.

Pokutu od pražského magistrátu dostali loni i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Oba porušili opatření proti covidu-19 tím, že si dali pivo. Kalousek ho vypil v uzavřené restauraci při čekání na jídlo a Jurečka na ulici. Výši pokuty tehdy magistrát nezveřejnil.

Pokutu 15.000 korun dostal také majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert, protože restauraci loni navzdory zákazu otevřel. Podle svých slov tím chtěl vyjádřit nesouhlas s postojem vlády vůči podnikatelům.