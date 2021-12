Blažek: Pozdější jmenování šéfa Nejvyššího správního soudu nebude vadit

Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který úřad převzal po Marii Benešové, 17. prosince 2021 v Praze.

Praha - Nový předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) nebude jmenován hned zkraje roku, uvedl dnes ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Podle něj to ale chod instituce neohrozí. Současnému šéfovi soudu Michalu Mazancovi vyprší mandát 31. prosince kvůli tomu, že dosáhne věkové hranice 70 let pro výkon funkce soudce.

Předchozí ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla jako kandidáta na Mazancova nástupce soudce Filipa Dienstbiera. Předsedu NSS jmenuje prezident, který s touto nominací souhlasil, rozhodnutí musí podepsat také předseda vlády, Zeman už dříve avizoval, že se jmenováním počká na nového ministra spravedlnosti.

Blažek nyní uvedl, že v lednu bude s prezidentem o novém předsedovi NSS hovořit premiér Petr Fiala (ODS). Podle ministra jsou na funkci tři kandidáti - vedle Dienstbiera ještě Barbara Pořízková a Karel Šimka.

"Předpokládám, že předseda vlády i pan prezident budou s těmito kandidáty pravděpodobně chtít hovořit. Musím zdůraznit, a to se mě ptal i prezident (Miloš) Zeman při našem posledním rozhovoru: tím, že předseda nebude jmenován do konce roku, nebude způsobena žádná újma, protože zákon jasně řeší, že ty pravomoce dočasně přecházejí do rukou místopředsedkyně toho soudu," podotkl ministr. "A jestli předseda bude jmenován v průběhu ledna, nejpozději v únoru, tak se nic špatného nestane,“ dodal.

Prezident může nového šéfa NSS vybírat pouze z řad soudců tohoto soudu. Funkční období předsedy soudu trvá deset let.