Blažek poslal Farskému analýzu ohledně rezignace na mandát poslance

Praha - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) zaslal poslanci Janu Farskému (STAN) analýzu, jak řešit rezignaci na mandát zákonodárce, když je v cizině. Blažek to dnes řekl ČTK. Sám dokument zveřejnit nechce. Farský před týdnem odletěl na stáž do Spojených států, po tlaku opozice a posléze i koalice se později rozhodl, že na poslanecký mandát rezignuje. Zákon to ale umožňuje udělat jen osobně, nebo formou notářského zápisu.

Farský se na Blažka obrátil s dotazem, jak má v USA vyřešit situaci, ve které se nachází, uvedl ministr. "Jak se lze v cizím státě právně platně vzdát poslaneckého mandátu. Já jsem mu dnes odpověděl. Odpověď má asi dvě stránky. Provedli jsme různé analýzy," řekl ČTK Blažek.

Dopis poslal na vědomí i premiérovi Petru Fialovi (ODS) a ministrovi vnitra a šéfovi koaličních Starostů Vítu Rakušanovi. Obsah přiblížit nechtěl. "Myslím, že bude lepší, když to zveřejní buďto předsedové koaličních stran, nebo pan Farský," uvedl. Nepovažoval by za fér, kdyby dopis zveřejnil sám. O víkendu Blažek uvedl, že pokud se právní řešení nenajde do týdne, bude muset Farský přiletět do ČR.

Prezident Notářské komory Radim Neubauer dnešnímu vydání deníku Právo řekl, že Farský nemá jinou možnost než složit mandát na území ČR. Sepsat notářský zápis na dálku lze jen v případě obchodního rejstříku. V úvahu podle něj nepřichází ani alternativa, že by notář doletěl za Farským do USA, protože může vykonávat svou činnost jen na území ČR.

Farský před dvěma týdny oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN a přislíbil, že i ze stáže případně dorazí na klíčová hlasování. Opoziční politici obvinili Farského z pohrdání voliči, ale i podle představitelů vládních stran bylo jeho rozhodnutí špatné. Kritizoval ho také předseda vlády Petr Fiala (ODS). Farský poté oznámil, že se mandátu vzdá.

Podle serveru HlídacíPes Farský věděl už několik měsíců před volbami, že byl na několikaměsíční stáž přijat. Farský serveru řekl, že se rozhodl jí zúčastnit až loni v prosinci. Ve volbách získal silnou podporu voličů, jako lídr kandidátky v Libereckém kraji dostal 32,7 procenta přednostních hlasů. V dolní komoře ho má nahradit ředitelka libereckého Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko (Starostové pro Liberecký kraj).