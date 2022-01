Blažek očekává, že Zeman jmenuje šéfa Nejvyššího správního soudu v únoru

Lány (Kladensko) - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) očekává, že prezident Miloš Zeman jmenuje nového předsedu Nejvyššího správního soudu (NSS) v únoru. Řekl to novinářům po dnešním jednání s prezidentem v Lánech. Všichni tři kandidáti na funkci jsou podle ministra skvělí, nechtěl jmenovat svého favorita.

Prezident může nového šéfa NSS vybírat pouze z řad soudců tohoto soudu. Funkční období předsedy soudu trvá deset let. Blažek už dříve uvedl, že post by mohl obsadit Filip Dienstbier, Barbara Pořízková či Karel Šimka. Poslednímu šéfovi instituce Michalu Mazancovi vypršel mandát na konci loňského roku kvůli dosažení věkové hranice 70 let.

Nyní Blažek řekl, že jednotlivé kandidáty se Zemanem probral. Zopakoval, že rozhodnutí bude záležet na dohodě prezidenta s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS), protože jmenování šéfa NSS není výlučně prezidentskou pravomocí. "Všichni tři kandidáti jsou skvělí. Nejvyšší správní soud je skvěle obsazen celkově," uvedl ministr.

S prezidentem Blažek jednal i o obecné situaci v soudnictví a státním zastupitelství. Podotkl k tomu bez dalších podrobností, že Zeman má "tradičně určité kritické názory".

Prezident dnes zkritizoval soudce za to, že jim vadí zmrazení platů. Ministr k tomu pouze uvedl, že v pondělí měl dlouhé jednání s předsedy všech krajských soudů a že se mu zatím nepodařilo setkat s představiteli Soudcovské unie. Právě unie avizovala možnost, že se soudci budou kvůli tomuto kroku vlády podávat žaloby. "Pokud ty žaloby budou, tak budou," řekl Blažek.

Dalším tématem schůzky s prezidentem byl i zákon o státním zastupitelství. Blažek míní, že stávající zákon "není tak špatný", když fungoval 30 let. Ministr chce ale zavést funkční období vedoucích státních zástupců, s čímž podle něj souhlasí i Zeman. Druhou otázkou, která podle Blažka vyžaduje zákonnou úpravu, je způsob odvolávání vedoucích státních zástupců. Nově by mělo být možné pouze v kárném řízení a "z jasně řečených důvodů, které musí zákon předvídat".