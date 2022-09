Blažek navrhl ke jmenování 51 nových soudců včetně státního zástupce Bodláka

Praha - Státní zástupce Marek Bodlák, který v pražském vrchním státním zastupitelství řídí odbor závažné hospodářské a finanční kriminality, zřejmě oblékne soudcovský talár. Jeho jméno figuruje v seznamu 51 kandidátů na nové soudce, který ve středu projedná vláda a který má ČTK k dispozici. Společně s Bodlákem navrhl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ke jmenování soudcem také jednoho dalšího státního zástupce a deset advokátů.

Nová vlna jmenování soudců se týká výhradně hlavního města a severní Moravy a Slezska. Na pražské obvodní soudy má zamířit 31 nováčků, zbytek k okresním soudům spadajícím pod Krajský soud v Ostravě.

Mezi kandidáty tradičně převažují ženy, je jich 35. Nejmladším uchazečům je 30 let, což je nejnižší možná hranice pro věk soudce. Nejstarším z kandidátů je právě státní zástupce Bodlák, kterému je 47 let a měl by posílit Obvodní soud pro Prahu 2. Druhým nominovaným státním zástupcem je jedenačtyřicetiletý Petr Babka z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Ten má působit u Obvodního soudu pro Prahu 6.

Z deseti navržených advokátů jich má sedm soudit u okresních soudů na severu Moravy, tři v Praze. Mezi ostatními nominovanými jsou převážně dosavadní asistenti soudců, dále tři justiční čekatelé a jedna personalistka České správy sociálního zabezpečení, která dříve pracovala na ministerstvu spravedlnosti v oddělení justičního dohledu.

Soudce obecných soudů jmenuje podle ústavy prezident republiky. Jeho rozhodnutí vyžaduje spolupodpis premiéra, proto seznam kandidátů vždy projednává vláda.