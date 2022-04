Blažek navrhl jmenovat dalších 39 soudců včetně generálního advokáta Bobka

Praha - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) navrhl ke jmenování 39 nových soudců. Nejvíce jich má zamířit do obvodu Krajského soudu v Brně. Jedním z kandidátů na soudce je i bývalý generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek, který by měl posílit Nejvyšší správní soud (NSS). Vyplývá to z materiálů, které má ČTK k dispozici a které ve středu projedná vláda.

"Navržení kandidáti by měli nahradit soudce, kteří v rámci takzvané přirozené obměny odešli, respektive odejdou z resortu justice ke dni 30. června 2022," uvedl ministr v předkládací zprávě k návrhu.

Z 39 nováčků je 25 žen. Celkem 20 kandidátů působí jako asistenti soudců, 13 jako justiční čekatelé, dva jako podnikoví právníci, další dva jako advokáti a jedna je notářskou kandidátkou. Čtyřiačtyřicetiletý Bobek, který je z kandidátů nejstarší, před svou funkcí u Soudního dvora EU dělal asistenta předsedovi NSS. Později mimo jiné vyučoval evropské právo na univerzitě v Bruggách.

Pod Krajský soud v Brně má přibýt 14 nováčků, deset pak do obvodu pražského městského soudu. Pěti se mají dočkat soudy v obvodu Krajského soudu v Praze, po třech zamíří pod krajské soudy v Plzni a v Ústí nad Labem, dvě posily získají soudy v obvodu ostravského krajského soudu a jednu okresní soud v Pardubicích, který patří pod obvod Krajského soudu v Hradci Králové.

Soudce podle Ústavy jmenuje prezident republiky. Blažek předložil Miloši Zemanovi podklady 6. dubna. Seznam kandidátů vždy projednává vláda, protože toto rozhodnutí prezidenta vyžaduje spolupodpis premiéra.

Soudce obecných soudů Zeman naposledy jmenoval letos v lednu, bylo jich sedm. V prosinci jich do jeho rukou složilo slib dalších 50.