Blažek jedná v souladu se zákonem, řekl Fiala k jeho žádostem k bytové kauze

Praha - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) jedná v souladu se zákonem i povinnostmi ministra. K Blažkovým žádostem o informace týkající se kauzy kupčení s městskými byty v Brně to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Žádosti nepřijdou šťastné nejvyššímu státnímu zástupci Igoru Střížovi, který Deníku N řekl, že o tom s ministrem bude dnes odpoledne mluvit. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka ČTK sdělil, že se schůzka uskuteční podle vývoje jednání ve Sněmovně, konkrétní čas tedy není možné odhadnout.

Stříž uvedl, že dosavadní žádosti ministra byly adresovány jak jemu, tak i vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci. V úterý se na předsedu vlády obrátila s výzvou k odvolání ministra Blažka organizace Transparency International ČR. Také předseda poslanců koaličních Pirátů Jakub Michálek v úterý na twitteru uvedl, že Piráti vyzvou Blažka, aby svůj možný střet zájmů vysvětlil a aby doložil veřejnosti, že nepostupuje selektivně.

První Blažkova žádost se podle Stříže týkala bývalé obviněné, jejíž trestní stíhání bylo zrušeno. Zmíněná žena se podle něj obrátila na ministra se svými požadavky či spíše dojmy. V druhém případě šlo o podnět advokáta, který poukazoval na údajné nezákonnosti a průtahy v řízení. Ve třetím a čtvrtém případě chtěl ministr informace k interpelacím poslanců, píše Deník N.

Blažek podle Fialy dnes sám požádal o to, aby v bodě různé mohl svůj postup vysvětlit. "To naprosto přesvědčivým způsobem udělal," řekl premiér. Ministerstvo podle něj musí řešit podněty a stížnosti týkající se práce justice i státních zástupců. V druhém případě musí dotazy vznést přímo ministr, doplnil.

Blažek stejně postupuje i v jiných případech, kde se objevují pochybnosti, a musí tak postupovat zejména u případů, kde se ukáže, že stíhání bylo nezákonné či kde se objeví úniky ze spisů.

"K žádnému ovlivňování kauz nedochází, nemůže docházet. Dotazy, které kladl pan ministr Blažek v případě takzvané brněnské kauzy se netýkaly členů ODS, a žádný dotaz, který vznese ministr spravedlnosti, nemůže být interpretován tak, že znamená zásah do řízení," doplnil ministerský předseda. Pokud by to takový zásah znamenalo, příslušný orgán mu nemůže odpovědět, dodal.

Policie loni na podzim v Brně zasahovala kvůli bytům a městskému majetku vícekrát. Počátkem října v souvislosti s privatizací bytů na radnici městské části Brno-střed obvinila osm lidí v čele s politikem ODS Otakarem Bradáčem. V polovině října pak zadržela skupinu lidí v souvislosti s pokusem o ovládnutí černovické pískovny.