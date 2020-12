Blatný: Zhoršení PES bude v pondělí jedno z hlavních témat vlády

Praha - Zhoršení epidemické situace ve skóre PES bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) jedním z hlavních témat, kterými se bude v pondělí zabývat vláda. Rizikové skóre se zhoršilo po třinácti dnech z 57 na 64 bodů, které odpovídají vyššímu stupni rizika. Podle čísel v dalších dnech se rozhodne, co bude dál, uvedl ministr ve vyjádření na dotaz ČTK. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula CNN Prima News řekl, že zlepšení se nedá očekávat. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška není zhoršení situace důsledkem otevření obchodu a restaurací, které se ještě nemohlo projevit. Řekl to v České televizi.

"Jak dlouhodobě upozorňuji, situace je křehká, a proto je opravdu důležité dodržovat nastavená opatření. Podle čísel v dalších dnech se rozhodneme, jak dál. V pondělí zasedá vláda a jistě to bude jedno z hlavních témat," uvedl ministr.

Podle něj je nárůst dán dvěma faktory, a to mírným nárůstem relativního podílu pozitivních případů a navýšením reprodukčního čísla. "Aktuální hodnota R je rovna 1,02. Navýšení nad jedna je tedy velmi malé, jen dvě setiny. Vydržme a nepolevujme v zodpovědném chování," dodal ministr.

Hodnota bude podle ředitele ÚZIS Duška oscilovat kolem 60 bodů, nárůst reprodukčního čísla k 1 očekával. "V žádném případě to nemůže být efekt toho uvolnění, toto je jev, který pozorujeme z předchozích zhruba sedmi až deseti dní. Za tak krátkou dobu uvolnění nemohlo vyvolat nějaký dramatický efekt," řekl v ČT Dušek.

Dostane-li se index PES do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Vždy ale o změně musí rozhodnout vláda. Čtvrtý stupeň se pohybuje v rozmezí od 61 do 75 bodů.

Bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Prymula v CNN Prima News uvedl, že se nedá předpokládat, že by se situace v příštích dnech zlepšila. Vládě se opětovné zpřísnění podle něj bude obtížně lidem vysvětlovat. "Když v lidech vzbudíte naději rozvolněním, těžko se v tak krátké době zase opatření zpřísňují," řekl.