Blatný vyšle do Chebu tým, který má prověřit situaci v nemocnici

Karlovy Vary - Ministerstvo zdravotnictví vyšle tým, který prověří kapacity pro pacienty s nemocí covid-19 v chebské nemocnici. Podle ministra Jana Blatného (za ANO) ČR stále zvládá péči o tamní pacienty sama, volná je pětina lůžek na jednotkách intenzivní péče. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády. Česko proto nebude žádat o pomoc sousední Německo, jak dnes vládu vyzval Karlovarský kraj. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) řekl, že rozhodnutí je v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Mluvčí krajské firmy Karlovarská krajská nemocnice Vladislav Podracký ČTK řekl, že firma týmu poskytne plnou součinnost.

"V případě, že ministerstvo pošle kohokoli na prověření situace do chebské nemocnice, rádi poskytneme plnou součinnost," řekl dnes na dotaz ČTK mluvčí firmy Karlovarská krajská nemocnice, pod niž spadá i nemocnice v Chebu. Ředitel chebské nemocnice se k záležitosti dnes nechtěl vyjádřit.

Výzvy, aby se umožnil převoz nakažených pacientů z přetížené chebské nemocnice přes hranice do blízkých německých nemocnic, se objevují už od prvního lednového týdne. Od té doby se pravidelně převážejí pacienti do ostatních českých krajů, v posledním týdnu i vrtulníkem. "Nemám důvod na svém stanovisku nic měnit," řekl dnes Blatný.

"Celou situaci rozvířila informace od pana primáře z chebské nemocnice, kterou nám ale nikdo jiný než on nepotvrdil," uvedl ministr. Média v lednu citovala primáře interny chebské nemocnice Stanislava Adamce, podle něhož už bylo nutné na jeho oddělení rozhodovat, který pacient dostane lůžko na JIP a který navzdory potřebě jen na standardním oddělení. Blatný dnes dodal, že tuto informaci nezpochybňuje. "Jenom chci, abychom měli informaci objektivní," uvedl. Do chebské nemocnice proto podle něj vyrazí tým odborníků na intenzivní péči, kteří situaci prošetří na místě. Posléze doplnil, že bude zjišťovat, jak tamní nemocnici může stát nejlépe pomoci.

Na pokračující kritickou situaci v chebské nemocnici, v níž nejsou volné kapacity intenzivní péče, upozornili o víkendu signatáři výzvy Otevřete hranice sanitkám. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli na sociálních sítích uvedl, že vozit pacienty z přetížené nemocnice do Německa je nesmysl. Národní dispečink lůžkové péče, díky kterému se pacienti umisťují do méně zatížených nemocnic v zemi, podle něj funguje dostatečně.

V nemocnicích v Karlovarském kraji jsou podle ministerstva zdravotnictví kapacity oddělení ARO a JIP k dnešku volné jen z pěti procent, šestý den nejsou volná lůžka pro pacienty s covidem. Na lůžkách s kyslíkem je volných osm procent kapacity v kraji.

Odlehčit nemocnicím v českém pohraničí by mohla spolková země Sasko. "Jsme připraveni přijmout do péče pacienty z České republiky. Máme zde mnoho českých kolegů, kteří si sami přejí, aby česká vláda tuto pomoc přijala," řekl minulý týden saský premiér Michael Kretschmer (CDU) televizi CNN Prima News. Podle ministra Blatného by to nebylo vůči sousední zemi férové, protože situace tam je "minimálně stejná jako naše".