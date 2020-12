Blatný: Vládě navrhnu v pondělí přechod do čtvrtého stupně PES

Praha - Ministerstvo zdravotnictví podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v pondělí vládě navrhne přechod ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Současná opatření se tak zpřísní. Pravděpodobně to bude od druhé poloviny nebo konce příštího týdne. Rizikové skóre od víkendu ukazuje hodnotu 64, která odpovídá čtvrtému stupni rizika. Od středy navíc roste počet denně zachycených případů.

Pokud vláda návrh ministerstva přijme, opatření budou odpovídat čtvrtému stupni kromě obchodů a služeb, které zůstanou otevřené všechny s omezením počtu lidí na metry čtvereční. "Omezení nebude dáno sortimentem, ale budou mít omezení osob na metry čtvrteční," řekl Blatný. Povolené budou dál také návštěvy v domovech pro seniory, budou se ale muset testovat a mít respirátor.

Vrátí se tak například noční zákaz vycházení, více se omezí setkávání osob, provoz škol, sportu a sportovišť nebo hotelů a restaurací. Blatný také uvedl, že vláda se bude bavit o kompenzacích pro provozovny, které se budou muset znovu zavřít, zejména pro restaurace. "Budu velmi žádat, aby se pro ně našel lepší systém kompenzací," uvedl ministr. Restaurace jsou podle něj místem, kde se lidé setkávají s vyšším počtem lidí, jsou tam desítky minut, konzumují jídlo a pijí alkohol. Důvody jsou tak podle Blatného epidemiologické, protože tam nejde nosit roušky a chovat se zcela zodpovědně.

Provoz lyžařských středisek bude podle návrhu ministerstva zdravotnictví i ve čtvrtém stupni umožněný. Nebude se ale možné na horách ubytovat podobně jako například v Rakousku.

Dostáváme se znovu do složité situace, řekl Blatný

Česko se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dostává ve vývoji epidemie covidu-19 znovu do složité situace. Nových případů začalo znovu přibývat a roste reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření viru. Pouze Praha a Plzeňský kraj jsou v systému PES pod 60 body ze sta, řekl na dnešní tiskové konferenci ministerstva ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Běžná opatření podle ministra Blatného nestačí, lidé by měli omezit kontakty.

"Skóre protiepidemického systému je stabilní. Ale pakliže bychom započítali i všechny antigenní testy, skóre by i tak stouplo na 59 (z původních 57). Pořád jsme i tak na hranici mezi stupněm tři a čtyři," uvedl ministr Blatný. Podle Duška se epidemie v současné době rychleji šíří i jinde v Evropě. Průměrný počet nových případů za den od posledního týdne v ČR vzrostl o osm procent, v předchozích týdnech klesal či stagnoval.

Reprodukční číslo udává průměrný počet dalších osob, které se nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Pokud by se dál nezvyšovalo, znamenalo by to podle prezentace Duška asi 114.000 nově nakažených za prosinec. "Pokud by reprodukční číslo narostlo na hodnoty nad 1,2, budeme nevyhnutelně sledovat eskalaci," řekl. V takovém případě by nově nakažených do konce prosince bylo asi 198.000. Za prvních deset dní testy odhalily 45.900 nových případů.

Do příchodu vakcíny je podle Duška možností, která může šíření viru bránit, snížení počtu rizikových kontaktů a velká účast na dobrovolném antigenním testování. Před dvěma týdny data mobility ukázala omezení asi o 50 až 60 procent, v posledním týdnu už je mobilita jenom asi o 30 procent nižší.

Data o hospitalizacích celorepublikově zatím neukazují nárůst. "Denně do nemocnic bude v následujících dnech nově směřovat 300 až 350 lidí," uvedl Dušek. V některých regionech už se nárůst projevuje. V nemocnicích je zhruba 4400 osob, ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče je jich asi 700.

Blatný: Běžná opatření nestačí, lidé by měli omezit kontakty

Běžná opatření, jako je nošení roušek, mytí rukou a dodržování rozestupů, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nyní ke zpomalení epidemie koronaviru nestačí. Lidé by měli omezit sociální kontakty, řekl dnes novinářům Blatný. Pokud lidé plánují na Vánoce setkat se s příbuznými v seniorském věku, měli by si vzít respirátor třídy FFP2 a pořídit jej i seniorovi.

Počty nově nakažených koronavirem v posledních dnech stoupají. Mobilita lidí se podle ministra zvýšila asi o 30 procent. "Omezení shlukování osob je to, co je nejefektivnější proti šíření nákazy," řekl Blatný. Cílem je podle ministra zabránit přetížení zdravotního systému. Počet lidí, kteří kvůli nákaze koronavirem museli být hospitalizováni, přestal klesat. K dnešku bylo v nemocnicích 4429 lidí, asi o stovku více než ve čtvrtek.

Většina lidí, kteří rozšíří nákazu, to podle ministra neudělá schválně, o svém nakažení totiž neví. Proto Blatný doporučuje nechat se před Vánoci testovat. Plošné dobrovolné testování zdarma bude zahájeno 18. prosince. Při setkání s příbuznými v seniorském věku by lidé měli nosit respirátor třídy FFP2 a ten pořídit i seniorům.