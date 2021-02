Blatný: Vláda počítá s návratem žáků do škol od 1. března

Praha - Vláda nadále počítá s částečným návratem dětí do škol počínaje 1. březnem. Podmínkou je ale distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) žádný termín návratu nechtěl komentovat, i podle něj bude záležet nejen na dodávce testů pro školáky, ale i na tom, zda začne včas platit pandemický zákon. Vláda se podle něj k tématu znovu vrátí na svém dalším jednání ve středu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu návrat maturantů a devátých ročníků do škol od začátku března zpochybnil. Přál by si ho, je ale podle něj možný jen za příznivé epidemické situace. Současnou označil za katastrofickou.

Návrat dětí do škol by podle Blatného ohrozilo neschválení pandemického zákona. Už ho schválila Sněmovna, někteří senátoři ho ale chtějí přepracovat. Musela by se tak mimořádně sejít Sněmovna. Podle Hamáčka by takový postup návrat dětí do škol ohrozil. Blatný poznamenal, že kdyby pandemický zákon nebyl v platnosti a kdyby všechna opatření, která umožňuje pandemický zákon, do budoucna nemohla platit, potom by riziko šíření pandemie bylo při návratu školáků příliš velké.

Blatný řekl, že pandemická situace je závažná, vláda se proto podle něj snaží udržet alespoň návrat maturantů a devátých ročníků do škol. "Snažíme se udělat vše pro to, abychom tuto věc vykompenzovali dalším upravením a zefektivněním ostatních zařízení," řekl Blatný.