Blatný: Vakcína bude v ČR dostupná možná už 26. prosince

Praha - Očkovací látka proti covidu-19 by měla dorazit do ČR 26. nebo 27. prosince. Do konce roku pravděpodobně přijde víc než původně avizovaných 10.000 dávek. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to řekl na tiskové konferenci po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Premiér Andrej Babiš, který byl na prohlídce s Blatným, na tiskovou konferenci nepřišel.

"Do konce roku se první vakcíny dostanou do všech krajů v ČR," řekl ministr. Primárně ale podle něj budou směřovat do Prahy a Brna. Ústřední vojenská nemocnice v Praze bude schopná očkovat asi 300 lidí denně, nejdříve to budou zdravotníci. Připraveny má také venkovní vyhřívané kontejnery, kde by mohla být očkována i veřejnost. Podobnou kapacitu přislíbily také Fakultní nemocnice v Motole nebo Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Už v první dodávce by měli dostat očkovací látku i zdravotníci. "Jakmile dojde ke zvýšení počtu dodávaných dávek, což bude v průběhu ledna, tak budou další skupiny upřesňovány," dodal Blatný.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by měla látku firmy Pfizer schválit 21. prosince. Do dvou dní ji pak má schválit Evropská komise. Jako první se budou očkovat zdravotníci v nemocnicích, kde se starají o pacienty s covidem-19 ve vážném stavu. Od firmy Pfizer má Česko objednány dva miliony dávek, dodávány budou postupně.

V prvním čtvrtletí ministerstvo očekává, že by mohla být očkovací látka od různých výrobců asi pro milion lidí. Jenom seniorů, kteří mají být mezi prvními očkovanými spolu se zdravotníky a mladšími vážně chronicky nemocnými, je více než 2,3 milionu. Celkově má ČR objednánu očkovací látku pro 6,9 milionu lidí, doobjednat může ještě další. Zájem má asi 40 procent populace, 20 procent je nerozhodnutých.