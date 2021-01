Blatný: V ČR nebyla identifikována mutace koronaviru z Británie

Praha - Národní referenční laboratoř zatím v České republice neidentifikovala mutaci nového typu koronaviru, která se objevila v prosinci v Anglii. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Nakažlivější mutace se už prokázala například na Slovensku, v Německu, v Rakousku nebo ve Francii, ale také v USA nebo Japonsku. Podle studií ale nová mutace nezpůsobuje vážnější průběh nemoci.

Národní referenční laboratoř podle Blatného výskyt nové mutace v Česku nepotvrdila. Neznamená to ale, že by mohl vyloučit, že se v ČR vyskytuje. Z dosavadních vyšetření to ale nevyplývá, sdělil na základě dat od Barbory Mackové, jež od ledna vede laboratorní skupinu na ministerstvu zdravotnictví a zároveň působí jako vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Kvůli nové mutaci koronaviru jsou zpřísněny podmínky návratu z Velké Británie a Severního Irska do ČR. Lidé, kteří v zemích pobývali v posledních dvou týdnech více než 12 hodin, musejí ode dneška předložit potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního či PCR testu na koronavirus. Test musí být proveden na území Spojeného království nejpozději 72 hodin před započetím cesty. Po příletu z Británie je nadále povinná domácí karanténa, druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech.

Česko také kvůli nové mutaci koronaviru zastavilo lety z Británie od poledne 21. prosince, den předtím zavedlo pro lidi vracející se z ostrovů povinnou domácí karanténu. Lety v tu dobu dočasně zrušily i další evropské státy, Francie uzavřela hranici s Británií. Přímé lety z Londýna do Prahy s podmínkou předložení negativního testu byly obnoveny den před Štědrým dnem.

Negativní test na covid je nyní podmínkou i při přechodu britsko-francouzských hranic při využití trajektu nebo tunelu pod Lamanšským průlivem, kde před Vánocemi uvízly i stovky českých kamionů.