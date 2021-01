Blatný: V ČR bylo podáno na 130.000 vakcín, což je průměr v EU

Praha - V Česku bylo k dnešním 11:00 podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) podáno 129.829 vakcín proti koronaviru. Naočkováno je tak 1,3 procenta populace, což je průměr v Evropě, uvedl dnes ministr ve sněmovní debatě o očkovací strategii.

"ČR není tím, kdo by očkoval nejvíc v Evropě, ani není tím, kdo by očkoval málo nebo nejméně," poznamenal ministr.

Registraci k očkování provedlo podle Blatného zhruba 160.000 seniorů nad 80 let, tedy asi 40 procent z nich. Více než 58.000 jich má rezervován termín, podotkl ministr. Očkováno už bylo 32.000 starobních důchodců, řekl.

Informace o tom, kolik je v jednotlivých krajích očkováno lidí, dostávají podle Blatného krajští koordinátoři. "Dohodli jsme se rovněž na tom, že tuto informaci budou od dnešního dne dostávat také hejtmani," uvedl Blatný. Data budou k dispozici online, až je budou očkovací místa poskytovat v požadované míře. "Správné číslo je důležitější než rychlé číslo," dodal Blatný.

Předseda poslanců opoziční ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že veřejnost by měla dostávat údaje například o celkovém počtu lidí z prioritních skupin a o tom, kolik už jich bylo očkováno. Zvýšilo by to podle něho důvěru obyvatel. Podle Stanjury je také nutné se vyvarovat chyb s nabízenými, ale reálně neexistujícími termíny očkování. Místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová řekla, že okolní země, které se připravovaly na druhou vlnu od léta, to zvládly lépe. Česko se podle ní začalo připravovat pozdě. "Léto bylo věnováno spíš budování mediálního obrazu," řekla poslankyně.

Blatný uvedl, že v lednu má být očkováno 346.625 lidí, v únoru 271.600 lidí a v březnu 662.400 osob. Pokud nebude k dispozici vakcína od britské farmaceutické společnosti AstraZeneca, bude celkový počet o zhruba 600.000 lidí nižší. Ministr také řekl, že 1450 lidí v Praze a 511 v Jihomoravském kraji už dostalo i druhou dávku vakcíny od společností Pfizer a BioNTech.

Premiér Andrej Babiš v neděli uvedl, že Česko má objednáno zhruba 20 milionů vakcín proti nemoci covid-19. Kromě vakcíny od společností Pfizer a BioNTech a firmy Moderna, kterými se už očkuje, jsou mezi objednanými dodávkami i látky od výrobců Curevac, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Ta počítá s aplikací pouze jedné dávky a měla by na světový trh přijít v březnu.