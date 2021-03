Blatný: Těžký průběh covidu v nemocnici mají častěji mladší lidé

Praha - Těžký průběh covidu-19 vyžadující pobyt v nemocnici mají podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nyní častěji i mladší lidé. Zhruba šest procent pacientů na jednotkách intenzivní péče jsou mladší 40 let, řekl dnes ministr ČTK a České televizi. Každý desátý s vážným průběhem je ve věku 50 až 59 let. V první polovině týdne bylo v nemocnicích 9000 pacientů s covidem-19, což je nejvíc od začátku epidemie. Intenzivní péči potřebuje přes 1900 z nich.

"Často mladí nebo mladší lidé si myslí, že jich se to netýká. Jednoznačně dochází ke snižování věkového průměru přijímaných i těžce nemocných," uvedl ministr. Důvodem podle něj je, že řada starších se už z koronaviru vyléčila, jsou očkovaní a část z nich nemoci podlehla.

Průměrný věk lidí s těžkým průběhem covidu-19 je podle dat, která Blatný představil, 68,5 roku a medián 71 let. Čtvrtina žen, které se dostanou na JIP, jsou ve věku nad 80 let, 35 procent ve věku 70 až 79 let, téměř 19 procent 60 až 69 let a deset procent ve věku 50 až 59 let. U mužů je méně osmdesátiletých a starších, jen 16 procent. Sedmdesátníků téměř 37 procent a 26 procent šedesátníků. Obecně je mužů mezi hospitalizovanými na JIP asi 60 procent, častěji než ženy se tam dostanou i čtyřicátníci. Naopak žen je hospitalizováno více ve věku 30 až 39 let.

"Čím jsme starší, tím jsme nemocnější. Když se objeví onemocnění, které cílí na ty, kdo jsou nemocní, tak se to najednou plně projeví," řekl Blatný. Podle něj zvyšují riziko právě vážná onemocnění srdce, cukrovka nebo chronické nemoci dýchacích cest Například pětačtyřicetiletý pacient s ischemickou chorobou srdeční a cukrovkou je podle něj ve vysokém riziku a hrozí mu i úmrtí nad covid-19.