Blatný slíbil nemocnici Cheb tři lékaře i více převozů nemocných

Nemocnici v Chebu, která je kriticky přetížená, navštívil 4. února 2021 ministr zdravotnictví Jan Blatný (vlevo na snímku při tiskové konferenci, vpravo je hejtman Petr Kulhánek). Ministr přislíbil zajištění tří dalších lékařů na interní oddělení i posílení převozů pacientů do jiných nemocnic. Řekl, že převozy do sousedního Německa zatím nejsou nutné, šlo by podle něj jen o několik málo pacientů.

Nemocnici v Chebu, která je kriticky přetížená, navštívil 4. února 2021 ministr zdravotnictví Jan Blatný (vlevo na snímku při tiskové konferenci, vpravo je hejtman Petr Kulhánek). Ministr přislíbil zajištění tří dalších lékařů na interní oddělení i posílení převozů pacientů do jiných nemocnic. Řekl, že převozy do sousedního Německa zatím nejsou nutné, šlo by podle něj jen o několik málo pacientů. ČTK/Kubeš Slavomír

Cheb - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes přislíbil chebské nemocnici, která je kriticky přetížená, zajištění tří dalších lékařů na interní oddělení i posílení převozů pacientů do jiných nemocnic. Řekl, že převozy do sousedního Německa zatím nejsou nutné, šlo by podle něj jen o několik málo pacientů. Letecké převozy budou nově možné i v noci, řekl dnes ministr po návštěvě nemocnice v Chebu.

"Situace v Karlovarském kraji je jednoznačně dána nejen přetížením této nemocnice, ale složitou situací v kraji jako takovou. Hovořili jsme i o možnosti spolupráce s Německou spolkovou republikou, která je stále otevřená. Pravidelně se bavíme jak s konzuly, tak s vedením spolkových zemí, ale v současné době je kapacita německých nemocnic velmi podobná a v některých oblastech i ještě více zatížená než v České republice. Proto by převoz několika málo pacientů nevyřešil situaci zdejší nemocnice, protože jsou to desítky pacientů, které je třeba převážet," uvedl Blatný.

Podle ministra by dva vrtulníky, z nichž jeden je vymezen pouze pro potřeby Karlovarského kraje a které slouží pro transporty pacientů z Chebu po republice, mohly létat i v noci. "Dohodli jsme se na tom, že pokud to bude potřeba, bude možné aktivovat i hromadné přesuny většího množství pacientů," doplnil Blatný. Zásadní je podle něj také dohoda, že se nebudou transportovat jen pacienti ve vážném stavu, ale i ostatní tak, aby byla vždy zajištěna dostatečná kapacita volných lůžek v chebské nemocnici, případně dalších nemocnicích Karlovarského kraje.

Doplnění personálu o zdravotní sestry se na dnešní návštěvě neřešilo. Podle hejtmana Petra Kulhánka (za STAN) ale Karlovarský kraj vyhlásil pracovní povinnost pro zdravotní sestry s cílem, aby sedm desítek sester mohlo vypomoci v nemocnicích.

Návštěvu ministra sledovala padesátka lidí, kteří měli transparenty s požadavkem otevření hranic pro sanitky. Hejtman Kulhánek dnes ocenil, že ministr Blatný se přijel osobně do Chebu podívat a slíbil zejména posílení personálu o tři lékaře i posílení leteckých transportů. Jak řekl, na převozy pacientů do Německa má odlišný názor, a to nejen z pohledu uvolnění kapacity chebské nemocnice, ale i ze symbolického pohledu. "Jsme na hranici a jsme součástí jednotného evropského prostoru, tak pokud jde o lidské zdraví, tak by hranice neměla hrát žádnou roli," uvedl Kulhánek.

Situace v chebské nemocnici je v posledních týdnech vypjatá. Podle mluvčího Karlovarské krajské nemocnice Vladislava Podrackého prošlo jen za leden zdejším oddělení ARO 50 pacientů, přičemž před covidem to bylo okolo 160 pacientů ročně. Podobně i lůžka jednotky intenzivní péče jsou vysoce přetížená. Zatímco běžně je na nich okolo 25 pacientů měsíčně, v lednu jich bylo 61.

Podle Blatného se nyní šíří koronavirus zejména v pohraničních regionech. "Jednoznačně je tedy třeba, aby všichni občané věděli, že pohyb většího množství osob mezi těmito kraji a zbytkem republiky bude výrazně zvyšovat pravděpodobnost rozšíření onemocnění, a do stejné situace, jako se dostala nemocnice v Chebu, se může během několika dnů nebo týdnů dostat i jakákoli jiná nemocnice," uvedl Blatný.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý dnes v Chebu také uvedl, že Česká republika jedná o možnostech pořízení léku Bamlanivimab, který má omezit množství viru v těle a zamezuje tak vývoji těžších forem onemocnění. O podrobnostech by se mělo jednat dnes odpoledne.