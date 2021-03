Blatný: Sedm dní na vyhodnocení nových opatření je málo

Praha - Sedm dní je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) málo na zodpovědné vyhodnocení účinku nově zavedených protiepidemických opatření, která omezují pohyb mezi okresy, zavřela i dosud otevřené školy, nařídila testování ve firmách a zavedla povinné nošení respirátorů. Ministr na tiskové konferenci po jednání vlády nechtěl uvést konkrétní datum či počet případů, kdy by se opatření mohla zmírnit. Při vyhlašování opatření politici hovořili o třech týdnech.

"Nebudu vám teď říkat žádné datum ani žádné konkrétní číslo, protože na to, abychom mohli tato opatření vyhodnotit zodpovědně, je sedm dní málo," řekl ministr. Mobilita obyvatel podle Blatného poklesla na zhruba 35 procent proti normálu, na jaře podle něj byla ještě nižší. Právě omezení pohybu bylo podle něj hlavním cílem opatření uzavírajících okresy. Ministr také apeloval na občany, aby opatření dodržovali. "Čím méně bychom to dodržovali, tím déle by opatření platila," dodal.

Podle Blatného nyní pro zdravotnictví nastává kritický scénář. "Je pravda, že naše nemocnice budou zažívat největší zátěž právě tento týden," uvedl. Nechtěl spekulovat o tom, jestli se opatření měla zavést dříve, aby se přetížení nemocnic předešlo.

V souvislosti s britskou mutací ale sdělil, že pokud by bylo jasné, že už se v ČR vyskytla na začátku prosince, postupovalo by se možná jinak při zavádění opatření v prosinci. V současné době je podle něj přítomná i ve více než 50 procentech, v některých krajích i v 80 procentech.

Data z trasování podle Blatného nadále ukazují, že nejčastější místa nákazy jsou rodina a zaměstnání. Proto bylo podle něj zavedeno povinné testování ve firmách a uzavřel se zbytek škol. "Sílil počet clusterů v těchto zařízeních. Je to v korelaci i s britskými daty," dodal ministr.