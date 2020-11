Blatný: Rizikové skóre bude každý den jedno číslo od nuly do 100

Praha - Rizikové skóre šíření epidemie covidu-19 připravené ministerstvem zdravotnictví bude každý den uvádět jedno číslo od nuly do 100. Bude celoplošné i stanovené pro jednotlivé kraje. Bude také označeno barevně na škále od zelené přes žlutou po červenou. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Tabulka souvisejících opatření bude hotová do pondělí, bude se dál připomínkovat a používat se bude od příštího týdne.

"Cílem je maximální čitelnost pro každého občana této země," řekl Blatný. Budou podle něj zveřejněna všechna data, ze kterých se bude číslo vypočítávat, aby si ho mohl každý ověřit.

Pro vypočítání se bude používat čtrnáctidenní počet nových případů na 100.000 obyvatel, zásah populace seniorů, zjednodušené reprodukční číslo a podíl pozitivně testovaných lidí ze všech testů. Hodnotit se bude podle průměru za několik dní, aby se opatření neměnila často.

"Budu vědět, že při riziku 20 procent budou aktivovaná opatření číslo 2. Když stoupne na 40 procent, bude třeba aktivovaná úroveň opatření 3," řekl ministr. Nyní epidemiologové navrhují a připomínkují, jaká opatření budou platit ve které z pěti úrovní rizika. Definitivní podoba modelu by mohla být zveřejněna v pondělí.

Už ve středu řekl, že hodnotit by se pak podle tohoto modelu mělo do konce letošního roku. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové budou související opatření nařizována nebo uvolňována v době nouzového stavu jako krizová opatření vlády. "Jakmile se dostaneme do nižších stupňů, bude možnost pro rozhodování krajských hygienických stanic, jak to ostatně dovoluje naše platná legislativa," uvedla.