Blatný: První dodávky AstraZeneky budou za dva až tři týdny

Praha - První dodávky vakcíny AstraZeneky, která dnes dostala od Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA) doporučení k registraci v EU, by v Česku mohly být za dva až tři týdny. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Jaké množství vakcíny bude do Česka v první dodávce doručeno, Blatný neuvedl. Tuto vakcínu je možné uchovávat a převážet v ledničkové teplotě, do očkování by se tak mohli ve větší míře zapojit také praktičtí lékaři. Zatím se očkuje především v nemocnicích.

Aby mohly unijní země začít po vakcínách firem Pfizer/BioNTech a Moderna používat i třetí očkovací látku, musí doporučení schválit Evropská komise. V minulých případech rozhodla se souhlasem členských států během několika hodin.

Zdravotníci by měli vakcínou AstraZeneky očkovat lidi od 18 let. Podává se ve dvou dávkách do svalu v horní část paže, a to s odstupem čtyři až 12 týdnů. Podle dvou klinických studií, které EMA pro výpočet použila, prokázala vakcína účinnost 60 procent. Dvě dosud registrované očkovací látky měly účinnost kolem 95 procent.

"Vakcína se může zdát být méně účinná v prevenci vzniku symptomatického onemocnění covid-19 ve srovnání s již registrovanými vakcínami, avšak brání rozvoji závažného onemocnění covid-19. Věřím, že data o účinnosti této vakcíny se budou dále upřesňovat," uvedla k tomu na webu Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Většina účastníků klinických studií byla podle SÚKL ve věku 18 až 55 let. Zatím tak není k dispozici dostatek výsledků pro věkovou skupinu nad 55 let, aby bylo možné přesně stanovit, jak dobře bude vakcína u této skupiny fungovat. Odborníci ale na základě zkušeností s jinými vakcínami předpokládají, že bude vyvolávat imunitní reakci. Navíc mají informace prokazující, že je vakcína pro lidi v tomto věku bezpečná, proto může být podle EMA použita i pro tuto věkovou skupinu.

V minulých dnech se v německých médiích objevily informace o tom, že vakcína britsko-švédského výrobce není účinná pro lidi starší 65 let. Německá očkovací komise poté ve čtvrtek doporučila, aby se látka podávala jen lidem do 64 let. Pokud by takové omezení platilo i v Česku, muselo by ministerstvo přepracovat svoji vakcinační strategii. Blatný ale už ve čtvrtek řekl, že ČR se bude řídit rozhodnutím EMA.