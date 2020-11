Blatný: Při zhoršení v regionech přijde zpřísnění pro celou ČR

Praha - Pokud se bude stav epidemie covidu-19 v některých okresech dál zhoršovat, hrozí podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zpřísnění pro celou ČR. V některých okresech, zejména na Vysočině nebo Pardubickém kraji, totiž rizikové skóre stále dosahuje pátého stupně rizika, zatímco jinde je dlouhodobě ve třetím. Udržet přísnější opatření regionálně ale podle ministra není možné, systém ho dovolí až při nižších stupních rizika.

"V současné době není vhodné cokoliv dělat regionálně, natož rozvolňování. Naopak kdyby se stalo, že ty okresy, ve kterých je situace nepříznivá, se budou dále zhoršovat, tak budeme spíše uvažovat o návratu do vyšších stupňů," uvedl ministr.

Připomněl, že rozdíl mezi současným čtvrtým stupněm a třetím, kam by se ČR mohla od příštího týdne posunout je otevření restaurací nebo obchodů. "Určitě si umíme představit, co by se stalo, kdyby v nějakém kraji byly obchody otevřené a v jiném ne. Nejenom, že by to bylo nespravedlivé, ale došlo by k velkému promíchání lidí," dodal.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes novinářům řekl, že přesun do třetího stupně rizika, který by další zmírnění opaření umožnil, není vůbec jistý. S tím souhlasí i Blaný. "Ve chvíli, kdy to ten systém dovolí, potom se to stane. Když to nedovolí, potom se to nestane," řekl. Žádné zásadní změny v protiepidemickém systému proto nechystá. "Záleží na tom, jak se bude epidemie vyvíjet a budeme postupovat podle té nastavené metodiky," doplnil.

Rizikového skóre odpovídající třetímu stupni dosáhla ČR poprvé v pondělí, udržet ho musí po sedm dní, aby ministerstvo vládě zmírnění protiepidemických opatření navrhlo. Ta by se kvůli tomu měla výjimečně sejít už v neděli, aby případné změny byly už od pondělí.

Skóre se vypočítává ze čtyř parametrů. Zatímco denní počty nakažených celkem a mezi seniory na 100.000 obyvatel za 14 dní klesají, reprodukční číslo od pondělí roste. To udává průměrný další počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Ještě v neděli bylo 0,7 a dnes už 0,93.

Podle ministra to je ale očekávaný jev. "Když klesá počet nově diagnostikovaných a přitom pořád ještě sklízíte to, co bylo z minula, tak je to docela logický a statistiky předvídaný postup. Výpočet to ovlivní, ale je to zohledněno v tom skóre," řekl na dotaz ČTK.

Posledním parametrem je pozitivita testů za posledních pět dní. V pondělí se výrazně zlepšila po změně metodiky, která započítá nově i PCR testy, které se dělají pro ověření antigenního testování v domovech pro seniory. Dosud se nezapočítávaly.