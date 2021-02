Blatný podle bookmakerů do března ve funkci vydrží, dále je to nejisté

Praha - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) podle bookmakerů ve funkci do konce února pravděpodobně vydrží. Na tuto variantu je aktuálně vypsán kurz 1,35:1. O měsíc později je možnost jeho odchodu reálnější, na setrvání se dá sázet za 1,8:1. Sázkaři se zatím mírně přiklánějí k možnosti, že na konci března Blatný ministrem zdravotnictví nebude. Vyplývá to z vyjádření zástupců sázkových kanceláří, které ČTK oslovila.

Podle informací nedělního pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) má Blatný do 14 dnů odejít z pozice ministra zdravotnictví. Ve hře podle ČT je, že by resort převzal premiér Andrej Babiš (ANO) a výkonným ministrem byl současný poradce předsedy vlády a bývalý šéf ministerstva Roman Prymula. Babiš na dotaz ČTK uvedl, že na spekulace pořadu nehodlá reagovat. Serveru Seznam Zprávy posléze sdělil, že o výměně ministra neuvažuje.

"Podle našich bookmakerů Jan Blatný minimálně do 1. března v úřadu ministra zdravotnictví v kursu 1,35:1 setrvá. Návratu Romana Prymuly bookmakeři s ohledem na původní kurs 25:1 příliš nevěří, epidemiolog si každopádně vybudoval solidní fanouškovskou základnu, která kurs srazila na aktuálních 18:1," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Větší naději má podle něj ale stále varianta, kdy by Prymula úřad řídil z pověření předsedy vlády. Tomu nahrává kurs 6:1 na to, že resort pod svou správu převezme přímo Andrej Babiš.

"Z dalších možných variant se pak nabízí Aleksi Šedo (17:1), který před pár dny pro neshody s Janem Blatným opustil funkci náměstka a o jehož povýšení se intenzivně spekulovalo již po konci Romana Prymuly. Skloňovanou možností bylo a nadále zůstává i dosazení ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka (20:1) případně hlavní hygieničky Jarmily Rážové (23:1)," uvedl dále Šrain. V nabídce jsou například také bývalý ministr financí Adam Vojtěch (400:1), zpěvák Daniel Landa (6666:1) nebo exprezident Václav Klaus (7777:1).

"Napětí ve společnosti při částečném lockdownu a volání po odpovědnosti za zmatečné vládní kroky v boji s koronavirem v posledních týdnech sílí. A protože náš premiér nikdy neodstoupí, pak se pro případ nutné personální oběti směřující ke změně, nebo alespoň uklidnění situace, nabízí politický nováček kabinetu, navíc papírově nejodpovědnější osoba," doplnil mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Podle mluvčí společnosti Chance Markéry Světlíkové je 55 procent tiketů vsazeno na variantu, že Blatný do konce března na ministerstvu zdravotnictví skončí. "Takže těch, kteří si myslí, že Blatný ve funkci nevydrží, rozhodně není výrazná většina," dodala Světlíková.