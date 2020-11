Blatný: Opatření se zmírní na třetí stupeň nejdřív za týden - ŽIVĚ

Praha - Do třetího stupně rizika podle protiepidemického systému PES, který by znamenal další zmírnění přijatých opatření včetně otevření obchodů nebo restaurací, se může ČR posunout nejdříve za týden. Novinářům to dnes řekl ministr zdravoctnictví Jan Blatný (za ANO).

Dnes ministr vládě navrhne přesun z pátého, nejpřísnějšího do čtvrtého stupně rizika. Čtvrtý stupeň předpokládá skóre podle PES 61 až 75. "Aktuální hodnota je 62 bodů, což je blízko ke stupni tři. Budeme trvat na tom, aby uběhlo ještě sedm dní, než bude možné stupeň tři vyhlásit," řekl k tomu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií, každému přiřazuje bodovou hodnotu a jejich součtem je výsledné rizikové skóre, roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle jeho výše je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření. Nejpřísnější fialový stupeň začíná na 76 bodech, pod tento počet situace v ČR klesla minulé pondělí. Sedmidenní nezhoršování je podmínkou pro to, aby ministerstvo navrhlo zmírnění opatření. Pro zpřísnění stačí tři dny.

Ve čtvrtek v Česku přibylo 6471 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 1402 méně než před týdnem, ale také nejvíce za posledních šest dnů. I v předchozích dnech byl denní nárůst v mezitýdenním srovnání nižší. Aktuálně má nákazu méně než 100.000 lidí. Počet úmrtí stoupl na 6874.