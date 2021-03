Blatný odvolal z čela hygieny Rážovou, nahradí ji Svrčinová

Praha - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odvolal ke 14. březnu hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou. Od příštího týdne bude funkcí pověřena dosavadní ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Blatný na tiskové konferenci oznámil, že jeho návrh na odvolání Rážové dnes schválila vláda. Důvod změny nekomentoval.

Hlavní hygienička je zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví. Blatný na otázku k důvodu odvolání Rážové odpověděl, že jde o jeho rozhodnutí. Důvod ale neuvedl. Následně vyloučil, že by šlo o osobní antipatie. "Paní doktorka byla u boje proti covidu od začátku. To nasazení je obrovské a je přirozené, že po určité době může mít člověk právo se nadechnout," dodal.

Svrčinová v týdnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, že ji Blatný k důvodu odchodu Rážové řekl, "že jeví známky únavy a má strach o její zdravotní stav". Argument, že Rážová je unavená, podle ní používal i premiér, který ji přemlouval, aby funkci přijala.

S prací některých vysokých úředníků ministerstva zdravotnictví v době sílící epidemie koronaviru vyjádřil v minulých dnech nespokojenost i premiér Andrej Babiš (ANO). "Kde je hlavní hygienička?" řekl premiér před časem v CNN Prima News. Později v ČT uvedl, že Svrčinovou považuje v oboru za jednu z nejlepších. Doufá v to, že půjde do médií a bude tváří, které lidé uvěří. "Myslím, že to není pro členy vlády, aby dělali nějaké predikce (epidemie), které potom se nenaplní. To už jsme měli několikrát," řekl premiér.

Rážovou do funkce jmenovala vláda koncem loňského června. Funkcí byla už předtím pověřena po březnovém odvolání Evy Gottvaldové, která podle kabinetu nezvládla svou práci v počínající epidemii.

Sedmapadesátiletá Svrčinová vede moravskoslezskou krajskou hygienickou stanici od loňského ledna. Je odbornicí v ochraně a podpoře veřejného zdraví, dlouhá léta se specializovala na hygienu výživy a bezpečnost potravin, jako auditorka i na celoevropské úrovni v Bruselu.

Loni v červenci ji tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vyzval, aby zvážila setrvání ve funkci kvůli podle něj nezvládnuté komunikaci o zpřísnění protiepidemických opatření v Moravskoslezském kraji. "Pan ministr mě vyzvat může, tak ať mě odvolá," reagovala tehdy Svrčinová.

Na facebookové stránce Svrčinové byl loni v říjnu sdílen příspěvek, který ve čtvrtek romská organizace Romea na twitteru označila za rasistický. "Nevím, jak se mně to na profilu ocitlo, a proto jsem celý profil zrušila. Já opravdu facebook nepotřebuju," řekla k tomu ČTK Svrčinová.

Zdravotnický deník minulý týden psal o tom, že pozici na ministerstvu nemá jistou ani politický náměstek a koordinátor kapacity intenzivní péče v nemocnicích Vladimír Černý.