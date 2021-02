Blatný: Očkována byla dosud zhruba pětina seniorů nad 80 let

Praha - Očkována proti covidu-19 byla dosud asi pětina seniorů starších 80 let. Situace se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v regionech liší, očkovaných jich je v krajích od deseti do 30 procent. Zdravotníků už bylo očkováno přes 50 procent a projevilo se to už i na jejich nákazách. Lidé nad 75 let mají podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška padesátiprocentní pravděpodobnost, že při nákaze budou ve vážném stavu, který si vyžádá hospitalizaci. Informace dnes zazněly na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Očkování zdravotníků se podle Blatného už začalo projevovat na poklesu jejich aktuální nemocnosti.

Celkově jsou v Česku proočkována asi tři procenta populace, což podle ministra Blatného je srovnatelné s většinou zemí EU. Ve věku nad 80 let bylo očkováno 84.000 lidí, se zájmem o vakcínu se jich registrovalo přes 200.000, tedy zhruba polovina. Dalších asi 30.000 očkovaných lidí bylo ve věku 65 až 80 let.

Právě lidé nad 65 let jsou podle Duška ne kvůli věku, ale kvůli větší nemocnosti dalšími chorobami, covidem-19 nejvíce ohrožení. V pracovních dnech jich mezi pozitivně testovanými každý den přibývá kolem 1200. Za poslední dva týdny jich přibylo skoro 16.000 a je pravděpodobné, že zhruba třetina z nich bude potřebovat péči v nemocnici.

Počty hospitalizovaných podle něj stagnují kolem 6000 a denně nově přichází do nemocnic kolem 450 pacientů s covidem a zhruba stejný počet se propouští domů. Dušek upozornil, že počty lidí v nejvážnějším stavu na nemocničních jednotkách intenzivní péče přestal stagnovat a pomalu začíná růst. Aktuálně je tam obsazeno asi 1100 lůžek.

Celkově je podle Duška skutečně nakažených asi dvakrát až třikrát více, než kolik jich odhalí testy.

Očkování zdravotníků už snížilo nemocnost

Očkování zdravotníků proti covidu-19 se podle Blatného už začalo projevovat na poklesu jejich aktuální nemocnosti. Řekl to v dnešním pořadu Epicentrum serveru Blesk Zprávy. Aktuálně nakažených bylo k úterý podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která má ČTK k dispozici, 3373. Před týdnem byl počet zhruba o 900 vyšší.

Vakcínu proti covidu dostávají zdravotníci od 26. prosince loňského roku. Podle Blatného jich byla naočkovaná už zhruba polovina. "Asi o třetinu za poslední dobu počet nakažených zdravotníků klesl," řekl dnes serveru Blatný. Současné počty nakažených zdravotníků odpovídají zhruba počtům ze začátku prosince. Projevuje se ale podle nějak také to, že mnoho lékařů, sester a dalších zdravotníků už nemoc prodělalo.

Od loňského března, kdy epidemie v Česku začala, se nakazilo 62.471 zdravotníků. Z nich asi 10.500 jsou lékaři. Aktuální počty nakažených mohou být podle mluvčí ÚZIS Lenky Svobodové nadhodnocené asi o stovku, protože krajské hygienické stanice údaje aktualizují postupně.

Celkově pracuje ve zdravotnictví téměř 270.000 lidí. Podle dat Českého statistického úřadu je v Česku 50.000 lékařů a přes 117.000 zdravotníků bez lékařského vzdělání.