Blatný: Nové tabulky opatření PES od února, k dnešku 155.000 očkování

Praha - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) bude navrhovat, aby aktualizovaná opatření v protiepidemickém systému PES platila od 1. února. Na dnešní tiskové konferenci řekl, že v pátek novou tabulku předloží vládě. Už dříve avizoval, že v některých stupních rizika bude možné pořádat hromadné akce pro účastníky, kteří předloží negativní test. Rozhodne o tom pořadatel. Do posuzovaných parametrů by se měla kromě počtu případů promítnout také naplněnost nemocnic. Zdravotníci v Česku k dnešním 07:00 vykázali 154.989 očkování proti covidu-19.

Podle dřívějších informací by s testem mohlo být také dovoleno ubytování v hotelu nebo návštěva restaurace. V současné době má ČR opatření odpovídající pátému stupni rizika, rizikové skóre je 73 a odpovídá čtvrtému stupni. Zmírňování opatření nad rámec úterního otevření obchodů s dětským oblečením či obuví vláda neplánuje. Uzavřeny jsou v něm například školy pro většinu žáků a studentů, vnitřní sportoviště, hotely, restaurace a většina obchodů.

Systém PES představilo ministerstvo zdravotnictví v listopadu. Je rozdělen do pěti stupňů pohotovosti podle rizikového skóre, které se počítá na základě vybraných epidemiologických parametrů. Řídí se podle něj fungování jednotlivých sfér podnikání i běžných aktivit, stanoví například počet lidí, kteří se mohou potkávat.

Cílem nových úprav je podle dřívějších výroků ministra Blatného nastavit základní podmínky, jak by se věci mohly uskutečňovat bez povinného testu. "Ale bude tam dána možnost, aby provozovatel, pakliže splní kritéria, do kterých může patřit například to, že všichni, kteří tam přijdou, mají negativní test, bude moci navýšit kapacitu akce," uvedl. S negativním testem by podle Blatného mohlo být umožněno už ve vyšším stupni rizika v systému PES také ubytování v hotelech.

Stačit by měl i antigenní test, který je možné opakovat jednou za pět dní. Provádí se nyní asi na 200 odběrových místech a v ordinacích několika stovek lékařů, kteří se do testování zapojili.

Ve čtvrtém stupni by se mohly pro negativně testované lidi otevřít restaurace, hotely, muzea, zoologické zahrady nebo sjezdovky. Naopak přísnější by byl noční zákaz vycházení, proti současným 23:00 by začínal o hodinu dříve. Provoz restaurací by byl omezen počtem lidí na plochu. I ve třetím stupni by mohla fungovat jen asi polovina kapacity.

Zdravotníci v ČR vykázali k dnešku téměř 155.000 očkování

V Česku se očkuje proti koronaviru od 27. prosince. "Do dnešního rána bylo naočkováno 154.989 našich spoluobčanů," uvedl dnes premiér Andrej Babiš ve Sněmovně. Přednostně jsou očkováni zdravotníci a lidé v domovech pro seniory, od soboty také lidé nad 80 let, kteří žijí mimo sociální zařízení a dostali termín pro očkování v on-line systému. Denní počty očkovaných stouply v posledních pracovních dnech podle aktuálních dat na webu ministerstva ke covidu nad 12.000, zatím nejvíce dávek aplikovali zdravotníci před týdnem, a to 14.245. O víkendu jejich počet klesl ke 3000.

V Česku se očkuje proti koronaviru od 27. prosince. "Do dnešního rána bylo naočkováno 154.989 našich spoluobčanů," uvedl dnes premiér Andrej Babiš ve Sněmovně. Přednostně jsou očkováni zdravotníci a lidé v domovech pro seniory, od soboty také lidé nad 80 let, kteří žijí mimo sociální zařízení a dostali termín pro očkování v on-line systému. Denní počty očkovaných stouply v posledních pracovních dnech podle aktuálních dat na webu ministerstva ke covidu nad 12.000, zatím nejvíce dávek aplikovali zdravotníci před týdnem, a to 14.245. O víkendu jejich počet klesl ke 3000.

Od 25. ledna by na stejném webu mělo ministerstvo publikovat první verzi otevřených datových sad k očkování. "Datové sady budou postupně rozšiřovány o agregované demografické a profesní charakteristiky očkovaných osob, o populační statistiky proočkovanosti, apod.," uvedlo dnes ministerstvo v tiskové zprávě. V její příloze dnes zveřejnilo statistiku po krajích, ale jen vyočkované dávky. Kolik vakcín bylo jednotlivým krajům dodáno, nikoliv.

Po Praze vyočkovali nejvíce dávek v Jihomoravském kraji, 23.500. Na třetím místě je Moravskoslezský kraj se zhruba 15.600 dávkami. Přes 11.000 dávek aplikovali ještě zdravotníci v Jihočeském kraji, v dalších už je počet pod 10.000. Jen o málo více dávek než v Pardubickém kraji, necelých 3000, bylo podáno v Karlovarském kraji.

Z těch, co už dostali i druhou dávku vakcíny, bylo ke středečním 20:00 3845 lidí z Prahy, 2944 z Jihomoravského kraje, 393 z Moravskoslezského kraje, 17 z Ústeckého kraje a po jednom z Karlovarského a Zlínského kraje.

Česko se nyní potýká s krácením dodávek očkovacího séra firem Pfizer a BioNTech. V příštích třech týdnech se tak podle ministra Blatného omezí počet nových termínů pro očkování proti covidu. Podle aktuálních informací má rezervovaný termín pro očkování proti covidu 72.000 seniorů nad 80 let. Registrovalo se přes 173.000 lidí. Do Česka zatím dorazilo 248.625 vakcín proti koronaviru, řekl dnes premiér Andrej Babiš ve Sněmovně.

Česko má podle Babiše objednáno zhruba 20 milionů vakcín proti nemoci covid-19. Kromě vakcíny od společností Pfizer a BioNTech a firmy Moderna, kterými se už očkuje, jsou mezi objednanými dodávkami i látky od výrobců Curevac, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Ta počítá s aplikací pouze jedné dávky a měla by na světový trh přijít v březnu. Podle dřívějších informací se má v Česku v lednu očkovat 346.625 lidí, v únoru 271.600 lidí a v březnu 662.400 osob.

Počet podaných dávek vakcín podle krajů k 20. lednu 20:00:

Kraj Počet dávek Praha 45.183 Jihomoravský 23.499 Moravskoslezský 15.597 Jihočeský 11.194 Středočeský 9861 Olomoucký 9566 Plzeňský 7984 Královéhradecký 6625 Zlínský 5496 Ústecký 5034 Vysočina 4885 Liberecký 3840 Karlovarský 2962 Pardubický 2831 Neuvedeno 10 Celkem 154.567

Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví, ISIN/COVID-19 - Informační systém infekční nemoci