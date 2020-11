Blatný: Nouzový stav je třeba pro řízené uvolňování opatření

Praha - Cílem žádosti o prodloužení nouzového stavu nebude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) další zpřísňování opatření proti covidu-19. Má naopak umožnit jejich řízené uvolnění. Řekl to dnes na tiskové konferenci pražského magistrátu k letošním oslavám 17. listopadu. Nouzový stav zatím platí do 20. listopadu, vláda bude Sněmovnu žádat o jeho prodloužení. Kabinet bude jednat v pátek, nebo v pondělí.

"Ve chvíli, kdy nebudeme mít možnost opatření uplatnit, a k jejich nařízení je nutný nouzový stav potřeba, potom bychom se dostali do uvolňování neřízeného. A bylo by riziko, že i když se současná situace zdá být mírně optimistická, tak že bychom mohli situaci naopak zhoršit. A to by určitě na Vánoce nikdo nechtěl," řekl ministr.

Už v pátek ministr i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek varovali před příliš rychlým uvolňováním po poklesu počtu pozitivně testovaných v posledních dnech. Podle Duška je třeba současná opatření udržet ještě dva až tři týdny. Nejpřísnější opatření, která mimo jiné zavřela školy, většinu obchodů, restaurace nebo omezila noční vycházení, platí od poloviny října.

Postupně by se měla zmírňovat za pomoci nového systému kategorizace epidemické situace, takzvaného rizikového skóre. Na něj bude navázaná tabulka s pěti pásmy opatření podle výše tohoto čísla udávající procento rizika. Upravovat bude například právě provoz škol, obchodů, restaurací, ale také sportování nebo hromadné akce. Jeho definitivní podobu chce ministr představit na tiskové konferenci v pátek. K otevření škol se dnes Blatný a ministr školství Robert Plaga (za ANO) vyjádří v 13:15 na tiskové konferenci. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes dopoledne jako termín otevření škol pro žáky 1. a 2. tříd, kteří by se tam měli vrátit jako první, uvedl 18. listopad.