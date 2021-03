Blatný neodstoupí, trvá na tom, že Sputnik musí mít souhlas EMA

Praha - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odmítl, že by sám odstoupil z funkce. Prezident Miloš Zeman dnes uvedl, že by měl premiér Andrej Babiš (ANO) navrhnout odvolání Blatného kvůli jeho postoji k ruské vakcíně Sputnik V proti covidu-19. Blatný trvá na tom, že ruská látka musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), řekl České televizi (ČT).

Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruské i čínské vakcíny. Blatný požaduje, aby byly vakcíny schváleny v rámci Evropské unie, stejně jako ostatní využívané očkovací látky. Stejný závěr přijali na nedávné schůzce nejvyšší ústavní činitelé včetně Zemana.

Prezident dnes v rozhovoru pro Parlamentní listy řekl, že skončit by měla i ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. Odmítáním ruské vakcíny podle něj Blatný a Storová nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19. "Sám neodstoupím. Trvám na tom, že Sputnik V musí mít před možným využitím v ČR souhlas EMA," citovala Blatného reakci ČT.

Prezident chce, aby vakcíny schválil SÚKL a Česko jimi začalo očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. V rozhovoru dnes Blatného a Storovou označil za hlavní překážky pro dodávky Sputniku. Uvedl také, že premiér udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle Zemana není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.

Blatný ČT řekl, že SÚKL je vysoce odbornou institucí. "Určitě nikdo nebude chtít ovlivňovat vedení SÚKL z politické pozice," uvedl. Doplnil, že si Zemanovo vyjádření pečlivě a se zájmem přečetl. "Vybral bych jinou část, kde prezident říká, že kdyby nebylo pandemie, tak bych byl docela dobrý ministr, takže to beru jako pochvalu," uvedl.

Své manažerské schopnosti hodnotit nechtěl, je to podle něj na někom jiném. "Necítím se ohrožen ve funkci, ale ani jakkoliv jinak. Dělám svoji práci odborně a nejlépe, jak umím. Pokud mě někdo odvolá, tak mě odvolá," uvedl.

Názor k Sputniku podle Blatného není ovlivněn tím, že pochází z Ruska. Stejný požadavek by měl na vakcíny z jakékoliv jiné země. "Když bude vyhodnocena vakcína kladně, tak budu poslední, kdo by tomu bránil. Na druhou stranu musím trvat na tom, že vakcíny v ČR musí být bezpečné a hodnocené EMA. Bez ohledu na to, odkud jsou," uvedl.