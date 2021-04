Blatný: Nejsem si vědom pochybení, rozvolňovat je třeba opatrně

Praha - Odcházející ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) si není vědom žádných pochybení. Rozhodoval se na podkladě odborných analýz a konzultoval s odborníky, řekl dnes novinářům. Potvrdil, že ho dnes prezident Miloš Zeman na žádost premiéra Andreje Babiše (ANO) odvolal z funkce. Nahradí ho dermatolog a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger (62).

"Jsme sice z nejhoršího venku, ale situace je stále velmi závažná a je třeba, abychom táhli za jeden provaz," řekl Blatný. Věří, že bude brzy zveřejněn nový systém pro uvolňování protiepidemických opatření, který nahradí do února používané rizikové skóre PES. Rozvolňování by podle něho mělo být opatrné. Vyhráno bude v létě, kdy bude proočkováno 70 procent populace, pokud budou přicházet vakcíny v objednaných počtech, řekl.

Zopakoval také, že by postupoval on i celá vláda zřejmě jinak před loňskými Vánoci, pokud by věděl, že je v populaci už hojně rozšířená nakažlivější britská varianta viru. Před svátky se znovu otevřely restaurace nebo všechny obchody, v lednu se pak zvedla největší vlna epidemie.

"Myslel jsem, že se mi více podaří společnost spojit. Tam vidím ještě jisté rezervy, ale třeba se to podaří tomu, kdo přijde po mně," řekl Blatný. Na dotaz, jestli mu těch pět měsíců na ministerském postu za to stálo, řekl, že určitě a že toho nelituje. "Je to něco, co považuji i pro sebe za přínos," dodal.