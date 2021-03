Blatný nechce ivermektin používat plošně, sám by si ho nevzal

Praha - Experimentální lék ivermektin, který se zvažuje jako možný lék na covid-19, není možné používat plošně. Může být spojen s poškozením některých orgánů a je třeba s ním nakládat jako se zatím neschváleným lékem. "Není to lék, který by se měl rozdat všem, určitě ne," řekl dnes v Otázkách Václava Moravce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Uvedl, že sám by si jej nevzal. Varoval také předtím, aby si lidé pořizovali veterinární formu přípravku, která může být pro člověka velmi škodlivá.

"Já bych si ivermektin nezval, pokud ano, budu ho používat podle protokolu jako lék, který je ´off label´. Může být spojen s poškozením jater, ledvin, je třeba ho jako jiné experimentální léky používat opatrně, není možné ho podávat všem," uvedl ministr. Blatný připomněl nutnost klinických studií při zavádění nových léků, podle něj si tuto nutnost zřejmě neuvědomil ani premiér Andrej Babiš (ANO), když o možném používání ivermektinu mluvil.

Ivermektin je přípravek proti parazitům, který se používá převážně u zvířat. V ČR není registrovaný. Část lékařských kruhů uvádí, že ivermektin pomáhá pacientům s koronavirem s těžším průběhem. Nemocnice u svaté Anny v Brně v uplynulém týdnu dostala 10.000 balení. Už od listopadu lék vyzkoušela na 30 zhruba pacientech ve vážném stavu s covidem-19.

Blatný již v minulosti vhodnost podání tohoto léku zpochybnil. Lék vzbuzuje kontroverze i mezi odborníky ve světě. Důkazy, které by jeho účinnost potvrzovaly, jsou totiž zatím jen nedostatečné, a nejnovější vědecká studie dokonce dospěla k závěru, že ivermektin zotavení lidí s mírnými příznaky covidu nijak neurychluje. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová uvedla, že většina studií k léku není úplná. Nakonec ale SÚKL a ministerstvo zdravotnictví povolily svatoanenské nemocnici možnost lék distribuovat.

Blatný uvedl, že rezignace na nutnost klinických studií by se vymstila všem - je to případ jakékoli experimentální léčby. "SÚKL řekl, že (ivermektin) neškodí, ale nevydal ho na léčbu. Nejsou studie, že by pomáhal," uvedl dnes.

Příští týden bude podle něj v nemocnicích z hlediska vytíženosti lůžek na jednotkách intenzivní péče nejkritičtější. Záložních lůžek jsou desítky až stovky, problém je dostatek kvalifikovaného personálu, potřeba může být navíc až 300 lékařů a až 1000 zdravotních sester, uvedl.

Britská mutace čínského koronaviru se podílí podle Blatného v průměru na 50 procentech případů nakažení, v některých okresech to ale byl až 80procentní podíl. Na včasné zachycení této mutace nebyl dostatek testů, připustil ministr.

Situaci s nedostatkem personálu chce Blatný řešit povoláním ambulantních specialistů a mediků. Předpokládá, že nemocnice budou především využívat studentů medicíny, kteří v nich působí dobrovolně už nyní.

Na jednotky intenzivní péče by mohla být použita stovka záložních vybavených lůžek. Pro pacienty s covidem-19 by mohlo být k dispozici 540 až 570 standardních lůžek s kyslíkovým přístrojem. Ministr také řekl, že situaci by nemohlo řešit zachování polní vojenské nemocnice na výstavišti v pražských Letňanech, neboť by v ní byla k dispozici především standardní lůžka, jichž je dostatek.

Podle připravovaného opatření budou muset všechny laboratoře v ČR posílat výsledky testů na koronavirus do národní referenční laboratoře. Dnes takovou povinnost soukromé laboratoře nemají a některé své výsledky podle Blatného odmítají odesílat s tím, že si za svými výsledky stojí.

Ministr uvedl, že referenční laboratoř nedávno kontaktovala laboratoř biologoa Omara Šerého, která potvrdila několik případů jihoafrické mutace viru kolem mateřské školky v Brně. Laboratoř podle Blatného odmítla své vzorky poskytnout. "Nenapadlo mě, že by si někdo nedovolil tyto vzorky poslat," řekl ministr.

V debatě také uvedl, že pokud by se vědělo již počátkem prosince o výskytu britské mutace v Česku, platila by v zemi přísnější opatření, než jaká platila před vánočními svátky. Podle Blatného se dokončuje systém, který by měl dříve odhalit výskyt mutací viru v ČR.

"Záměrem je, aby všechny laboratoře, které jsou toho schopné, prováděly PCR screening, který upozorní na to, že se může jednat o danou mutaci viru," uvedl. V systému by podle něj mělo být 15 laboratoří po celé zemi, měly by se v nich sekvenovat reprezentativní vzorky. Tak by mělo být v každé laboratoři sekvenováno asi 70 vzorků týdně, což znamená v celé zemi asi 1000 vzorků týdně, dosud to bylo jen asi 50 vzorků týdně. Do této činnosti by se měly zapojit i další organizace včetně akademických tak, aby se do budoucna dalo včas zjistit, jaké další mutace případně v ČR jsou a kde se šíří.