Blatný navrhne vládě, aby knihovny mohly otevřít výdejní okna

Praha - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) navrhne na příštím jednání vládě, aby knihovny mohly otevřít výdejní okénka. Důležité je to především kvůli přípravě studentů na zkoušky. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Případné otevření knihoven by podle ní provázela opatření, jako třeba povinnost mít respirátor FFP2. Kvůli otevření veřejných, školních a univerzitních knihoven dnes na vládu apelovala iniciativa KoroNERV-20. Knihovny se v ČR znovu uzavřely už před Vánocemi.

Nedostupnost knih v knihovnách podle iniciativy komplikuje přípravu dětí v distanční výuce, negativně ovlivňuje trávení volného času, osobnostní rozvoj a rozvoj čtenářství. Prohlubují se i rozdíly mezi dětmi z rodin, které doma mají zásobenou domácí knihovnu či se pohybují v prostředí, kde si lze vypůjčit knihy od známých, a dětmi, které ke knihám přístup nemají.

Kromě zpřístupnění výdejního systému veřejných knihoven žádají také o zpřístupnění školních knihoven, opět přes výdejní systém. To umožní přístup ke knihám i těm dětem, které nejsou registrovány v městských a dalších veřejných knihovnách, ať již ze ekonomických či jiných důvodů.

Situace je podle iniciativy neúnosná také pro vysokoškolské studenty, i proto, že 13. února Národní knihovna ukončí bezplatný přístup k digitálním verzím knih, protože zástupci nakladatelů se s vládou nedohodli na kompenzacích za tento bezplatný přístup.

Knihovny se v Česku uzavřely kvůli opatřením proti šíření koronaviru opět 18. prosince, předtím fungovaly dva týdny. Zavřené byly i v první vlně pandemie, a to od 11. března do 27. dubna. Většina knihoven své služby nyní poskytuje jen on-line.

KoroNERV-20 vznikl jako občanská iniciativa v březnu 2020 s cílem zmenšit dopady pandemie covid-19 na českou ekonomiku.