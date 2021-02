Blatný má podle ČT skončit jako ministr, Babiš to popřel

Praha - Jan Blatný (za ANO) má podle informací pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) do 14 dnů odejít z pozice ministra zdravotnictví. Ve hře podle ČT je, že by resort převzal premiér Andrej Babiš (ANO) a výkonným ministrem byl současný poradce předsedy vlády a bývalý šéf ministerstva Roman Prymula. Babiš na dotaz ČTK uvedl, že na spekulace pořadu nehodlá reagovat. Serveru Seznam zprávy posléze sdělil, že o výměně ministra neuvažuje. Prymula ČTK napsal, že o tom nic neví a že osloven nebyl. Ani prezident Miloš Zeman nemá o záležitosti informace. V rozhovoru na rozhlasové stanici Frekvence 1 ale zároveň řekl, že by uvítal, kdyby Prymula ministrem zůstal.

"Na spekulace antibabišovského pořadu OVM nehodlám reagovat," napsal ČTK předseda vlády. Serveru Seznam Zprávy posléze sdělil, že neuvažuje o Blatného výměně a ani o tom, že by mu odchod doporučil.

Prymula byl ministrem na podzim zhruba měsíc. Odejít musel poté, co v deníku Blesk vyšla jeho fotografie, jak vychází z restaurace na Vyšehradě, která měla být tou dobou kvůli vládním protiepidemickým opatřením zavřená. Podle ČT Prymula v posledních týdnech navštěvuje jednání vlády. V pořadu též zaznělo, že by se ministrem mohl i oficiálně znovu stát přímo on. "Nic o tom nevím, osloven jsem nebyl," uvedl na dotaz ČTK Prymula.

"Já sám bych upřímně řečeno uvítal, kdyby zůstal ministrem zdravotnictví pan Prymula, a sice z toho důvodu, že pan Blatný je odborník na dětskou hemofilii, což je dosti daleko od dnešní pandemie. Nicméně plně respektuji názor premiéra, který si může vybrat své ministry," řekl Zeman. "Jestliže to premiér dementoval, tak jeho dementi beru vážně," doplnil.

Jedním z důvodů možného konce Blatného mají být podle ČT časté personální změny na ministerstvu. Naposledy v úterý skončil náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo, stěžoval si mimo jiné na komunikaci s ministrem. Už dříve se Blatný na odchodu dohodl i s bývalým prezidentem České lékárnické komory Lubomírem Chudobou, který nastoupil za Prymuly.

Skončit musela také politická náměstkyně Alena Šteflová, jež se ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) nechala s manželem přednostně očkovat proti covidu-19. V pondělí rezignoval koordinátor očkování na ministerstvu Zdeněk Blahuta. V souvislosti s očkováním rezignoval v polovině ledna ředitel SZÚ Pavel Březovský.

Babiš v polovině týdne uvedl, že některá Blatného prohlášení nebyla namístě a že ministr je mediálně nezkušený. Zmínil například informace o přerušení očkování proti covidu-19. Premiér tehdy řekl, že nechápe, proč ministerstvo sdělovalo očkovacím centrům samozřejmou věc, že nemohou očkovat první dávkou, když nemají dost na druhou. "Vznikl z toho úplně zbytečný problém, to mě mrzí a štve a doufejme, že se to nebude opakovat," konstatoval Babiš.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v pořadu uvedl, že nemá indicie, že by se personální změna měla uskutečnit. Řešení nepovažuje za šťastné předseda poslanců SPD Radim Fiala, i Prymulův návrat by nepovažoval za úplně férový. Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka by další personální změna v boji proti koronavirové pandemii Česko pouze poškodila.

Proděkan 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Šedo dnes v Otázkách Václava Moravce uvedl, že měl s Babišem krátce možnost hovořit o okolnostech svého odchodu z ministerstva. Vyloučil ale, že by mu premiér nabídl post ministra.

Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal poznamenal, že v Česku chybí odborná instituce, která by veřejně doporučovala ministrovi další postup při koronavirové pandemii. Šéf resortu zdravotnictví by se pak měl snažit přesvědčit o těchto návrzích ekonomické ministry. "Oddělení politiky od odborných doporučení tu není," uvedl.