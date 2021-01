Blatný: Lékaři v ČR nemusí volit, komu pomoci a komu ne

Praha - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vyloučil, že by v Česku byli kvůli počtu nemocných s covidem-19 lékaři nuceni vybírat, kterému pacientovi poskytnou přístroj či službu a kterému nikoliv. Pokud jsou někde plně zaplněná lůžka, měli by lékaři zajistit převoz do jiného kraje. Pomoc z Německa podle něj není etické a korektní aktuálně využít, protože má víc vytížené jednotky intenzivní péče než Česko.

Blatný se "důrazně ohradil" proti informacím, že by někde lékaři museli vybírat pacienty, kterým nepomohou na úkor ostatních. "Není pravda, že by v této republice museli lékaři selektovat, a říkám to se vší vážností," řekl ministr. Doplnil, že by ocenil, kdyby se podobné nepravdivé informace dál nešířily.

V Česku je podle něj volná pětina lůžkové kapacity. "Ten, kdo by nezajistil převoz do jiného kraje, udělal by něco, co rozhodně nemá dělat," uvedl Blatný. Nemá ale informaci o tom, že by se tak dělo. "Kdybych zjistil, že v ČR někdo neposkytuje lékařskou péči osobám, které ji potřebují, musel bych velice rychle a zásadně konat," dodal.

Přetížení některých zařízení se podle něj řeší převozem pacientů. Využití pomoci německých nemocnic není namístě, protože sousední země je na tom z hlediska vytížení jednotek intenzivní péče nyní hůř. "Nebylo by správné, etické ani korektní chtít po sousedech takovou pomoc, když si můžeme s vypětím všech sil pomoci sami," řekl Blatný.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) v pondělním stanovisku uvedla, že kapacita většiny zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči je naplněna. Hlavním důvodem je nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu. Ve většině nemocnic lze nynější situaci podle nich charakterizovat jako "nedostatek vzácných zdrojů", je proto nezbytné snížit obvyklé standardy. Pod dokumentem je podepsaný i náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.

V nemocnicích v celé zemi je podle dat z úterý 12. ledna více než 7200 nakažených a 1100 jich je ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče. Přes 7000 se počet přehoupl v první pracovní den roku. Zatím nejvíc lidí vyžadovalo nemocniční péči na začátku listopadu, kdy v nemocnicích bylo více než 8000 lidí a 1200 z nich potřebovalo intenzivní péči.