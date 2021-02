Praha - Pokud nebude i po 14. únoru pokračovat nouzový stav, do dvou týdnů by mohla být situace ve většině nemocnic v Česku stejně závažná jako nyní v chebské nemocnici. Novinářům to před dnešním hlasováním Sněmovny o žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Od pondělí by to znamenalo otevření obchodů, služeb či nemožnost omezovat shromažďování lidí. Blatný věří tomu, že se kabinetu podaří najít shodu s opozicí.

Česko by se podle Blatného muselo pravděpodobně po nějaké době k nouzovému stavu vrátit. "Bude nás to akorát všechny stát daleko více, a nejen peněz," konstatoval. Podle analytiků a epidemiologů by mohl být do dvou týdnů ve většině nemocnic v ČR stav, jaký je dnes v těch nejvíce postižených covidem-19, doplnil Blatný. "Ve chvíli, kdy se nám nepodaří dohodnout na nouzovém stavu, je to na odpovědnosti nás všech," řekl.

Kabinet žádá, aby nouzový stav trval do 16. března, potřebnou podporu poslanců ale dosud nemá. Pokud by nouzový stav skončil, ministerstvo zdravotnictví by opatření vyhlásilo podle zákona o ochraně veřejného zdraví. "Ten ale nedává zdaleka takové možnosti jako krizový zákon," řekl Blatný.

Video: Blatný: Konec nouzového stavu postihne nemocnice do dvou týdnů

11.02.2021, 11:00, autor: ČTK/Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Podle předpisu nelze vyhlašovat celostátní plošná opatření, na kterých je boj s epidemií postaven, dodal. Nebylo by možné celoplošně uzavřít některé obchody a provozovny služeb, bazény či fitness centra, regulovat shromažďování a pohyb osob, uvedl Blatný. "Tedy stane se to, že půjdeme naproti té virové nákaze, která v současné době nabírá na rychlosti díky novým mutacím. Uděláme vše pro to, aby se nákaza šířila ještě rychleji i v dalších krajích ČR," varoval ministr.