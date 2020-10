Blatný k epidemii: Pravděpodobně jsme na začátku snižování

Praha - V současné době podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vidíme začátek snižování šíření epidemie covidu-19. Zatím ale podle něj není vyhráno. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška ale debata o uvolňování přijatých opatření zatím není na místě. Pokud neubude i hospitalizací, jednalo by se podle něj spíš o zpřísnění. O modelech chce ministr jednat i s dalšími autory predikcí.

"To, co se teď děje, je pravděpodobně začátek snižování. Když bude tento začátek pokračovat, budeme mít vyhráno. Zatím vyhráno nemáme," řekl k tomu nový ministr zdravotnictví. Kapacita nemocnic bude podle něj dostatečná. Odkládání péče, které její navýšení umožnilo, by ale podle jeho slov nemělo trvat moc dlouho.

Termín, kdy budu vyhodnocena další data a účinnost přijatých opatření, je podle Duška středa příštího týdne. Uvolňování zatím nečeká, zejména kvůli vysokému podílu seniorů mezi nakaženými. Za říjen je jich skoro 14 procent. "Dokud se nám nepodaří zásadně ovlivnit rizikovou skupinu, bylo by to nezodpovědné," dodal.

Data podle šéfa statistiků ukazují, že vývoj epidemie covidu-19 se dál nezhoršuje. Reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření nákazy, pokleslo na 1,13 a procento pozitivních z celkového počtu denních testů dál neroste. ÚZIS odhaduje, že do konce října bude nově zachyceno 250.000 nových případů, za měsíc září jích bylo 46.000.

Podle Duška se podařilo snížit reprodukční číslo, tedy počet dalších osob, které v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, asi na 1,13. Nejvyšší bylo kolem 9. října na úrovni 1,5. "V dané epidemiologické situaci to není žádné významné vítězství," dodal s tím, že i v příštích dnech bude přibývat nově pozitivních kolem 12.000 denně. "Pokud by opatření zabrala, můžeme se do konce listopadu dostat k nižším tisícům," dodal.

Ministr zopakoval svá dopolední slova ze Sněmovny, že rizikem je v současném vysokém počtu nových případů i reprodukční číslo nad 1, protože stále generuje mnoho nových nemocných a hospitalizovaných.

Blatný se nebrání uzavření speciálních škol, které navrhne Plaga

Pokud ministr školství Robert Plaga (ANO) navrhne na jednání vlády uzavření speciálních škol, nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tomu bránit nebude. Řekl to na dnešní tiskové konferenci. Plaga to, že se od pondělí speciální školy uzavřou, uvedl ve čtvrtek na twitteru, dnes by se tím měl zabývat kabinet.

V Česku jsou kvůli zhoršení vývoje epidemie nemoci covid-19 od 14. října uzavřeny téměř všechny školy a vyučuje se na dálku. Otevřeny jsou zatím kromě mateřských a speciálních škol jen některé školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb nebo třeba policistů a hasičů.

"Je asi předčasné hovořit o tom, co bude pan ministr školství předkládat na jednání vlády. Obecně v případě, že bude požadovat uzavření speciálních škol, tak já ze svého pohledu mu v tom bránit nebudu," řekl Blatný.

V pondělí 2. listopadu se měly původně naopak otevřít školy, které byly uzavřeny 14. října. Když se epidemická situace nezlepšovala, mluvili členové vlády o tom, že by se v pondělí do škol vrátili jen žáci prvního stupně základních škol, nebo aspoň děti z prvních a druhých tříd. Ani to ale nakonec nebude možné. Podle informací z úterý vláda dnes představí scénář návratu žáků a studentů do škol na základě dalších dat o vývoji koronavirové epidemie.