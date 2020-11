Blatný: Je nezbytné pokračovat v dodržování opatření proti covidu

Praha - Vývoj epidemie koronaviru vykazuje známky brzdění, je ale nezbytné pokračovat v dodržování vládních opatření, řekl dnes poslancům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Za hlavní důvod pro další prodloužení nouzového stavu o 30 dnů pokládá ministr snahu udržet sníženou mobilitu lidí a tím možnost sociálních kontaktů. Blatný očekává, že před Vánoci by se Česko mohlo dostat díky opatřením na stupeň tři v novém protiepidemickém systému.

Pokud nastane jiný rizikový scénář a Česko bude bez regulace několik týdnů před Vánoci, nastane neřízené promořování populace, varoval Blatný. "Všichni si budeme chtít koupit dárky. Kromě dárků si koupíme i nemoc a přeneseme ji do rodin," popisoval ministr. V takovém případě by podle něho hrozila v lednu další vlna epidemie.

Blatný k nynějším stavu epidemie také řekl, že jeden nakažený člověk v současné době infikuje v průměru dalšího 0,7 člověka. Počet hospitalizovaných s covidem sice klesá, vážně nemocných je ale stále přes 1000 a každý den se nově nakazí přes 1000 seniorů, uvedl. "Navzdory pozitivním signálům je nezbytné pokračovat v dodržování opatření. Jen tak bude systém udržitelný," zdůraznil. Stále podle něho trvá komunitní šíření onemocnění.

Prodloužení nouzového stavu je podle ministra nutné kvůli tomu, že k regulacím je třeba využít krizového zákona. Platnost nouzového stavu vyžadují všechna pásma opatření k omezení šíření covidu v protiepidemickém systému.

Babiš: Vláda žádá o stav nouze kvůli obratu v boji s covidem

Vláda žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, aby mohla dosáhnout rozhodujícího obratu v boji s novým koronavirem, řekl dnes poslancům premiér Andrej Babiš (ANO). Menšinový kabinet chce, aby dolní komora souhlasila s nouzovým stavem do 20. prosince.

Premiér uvedl, že poslední údaje o tempu růstu nových případů svědčí o zlepšení situace. "Je to výsledek opatření, které vláda přijala," řekl. Kabinet omezil mimo jiné volný pohyb a obchody a služby a zavedl dálkovou výuku ve školách.

Babiš také připomněl, že kabinet schválil plán zmírňování restrikcí v podobě protiepidemického systému. Nelze ale podle něho podléhat představě, že epidemie skončila. "Chápu, že omezení nejsou nikomu příjemná," podotkl premiér. Návrat k normálu ale podle něho zatím není možný.

Znovu může nastat rozvoj nákazy, který může zatížit zdravotnický systém, varoval Babiš. Apeloval na občanskou odpovědnost a solidaritu a doufá v to, že se nebudou pořádat předvánoční večírky.

V úvodu schůze k žádosti vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů poslanci uctili minutou ticha z podnětu předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové oběti nového koronaviru. V Česku zemřelo s covidem dosud 6740 lidí.

Nyní končí nouzový stav s pátkem. Sněmovna schvalovala jeho prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako nyní o 30 dnů, poslanci souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.

Opozice kritizuje vládu za měsíční prodloužení nouzového stavu

Opozice v dnešní sněmovní debatě kritizovala vládu a její návrh prodloužit nouzový stav o 30 dní, tedy až do 20. prosince. Opoziční řečníci poukázali na to, že jde o zásadní opatření, které omezuje svobody občanů. Stěžovali si i na to, že vláda nepředkládá údaje o vyhodnocení účinnosti přijatých opatření. Vládě vytýkali i to, že podle nich postupuje chaoticky.

Například předseda Pirátů Ivan Bartoš vládu obvinil z toho, že v září kvůli snaze o volební zisk situaci podcenila. Nechala situaci dojít až do momentu, kdy má Česko jedny z nejhorších koronavirových čísel na světě. Vláda podle Bartoše obětovala z velké míry ekonomiku, aby od jara už podruhé oddálila kolaps českého zdravotnictví. Prodloužení nouzového stavu je věc naprosto zásadní, jde o omezení základních práv a svobod, a musí být vždy dobře odůvodněno a vysvětleno, argumentoval.

Poslanci SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu a nepodpoří ho ani v žádné kratší variantě, prohlásil předseda hnutí Tomio Okamura. Vláda podle něj chce prodloužit nouzový stav jen proto, aby mohla zadávat zakázky bez výběrových řízení a ovládat životy občanů. Poukazoval na to, že už nyní mohou krajské hygienické stanice přijímat opatření i bez nouzového stavu.

Okamura se opřel i do vládních restrikcí, nemají podle něho logiku. Poukázal například na zákaz nedělního prodeje. Restrikce navíc podle šéfa SPD poškozují malé živnostníky.

Předseda STAN Vít Rakušan varoval před tím, že nouzový stav je krajní instrument, který se dotýká ústavních práv občanů, a podle toho by se s ním mělo zacházet. Vládní žádost o prodloužení nouzového stavu označil za bohorovnou. Vláda by se podle něj měla chovat k lidem jinak a vysvětlovat jim, jak jednotlivá opatření zabírají. "To, že se situace lepší, není vaše zásluha, ale zásluha všech trpělivých lidí v ČR," řekl Rakušan. "Je potřeba prokázat, že systém opatření, se kterým vláda přichází, má logiku," dodal a vyzval vládu, ať to poslancům dokáže.

ČSSD podpoří prodloužení stavu nouze o 30 dní, SPD vůbec

Koaliční sociální demokracie podpoří ve Sněmovně vládní návrh, aby se nouzový stav v Česku kvůli epidemii covidu-19 prodloužil o 30 dnů do 20. prosince. Předseda ČSSD Jan Hamáček novinářům před zasedáním poslanců řekl, že při schválení kratšího období by byla situace složitější a méně předvídatelná. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že jeho hnutí nepodpoří žádnou z navrhovaných variant, koronavirová opatření by se podle něj neměla řešit nouzovým stavem.

Hamáček řekl, že návrh prodloužit nouzový stav o 30 dnů dává logiku. "Nerozumím argumentům opozice, splnili jsme vše, co žádala, klíčovým dokumentem je podle mě protiepidemický systém PES," dodal. Tabulka PES vyžaduje trvání nouzového stavu i pro opatření v nejméně rizikovém prvním stupni epidemického rizika. Pokud odborníci říkají, že nouzový stav je třeba, je nutné postupovat podle platných předpisů, dodal.

Z dosavadních vyjádření představitelů sněmovních stran vyplývá, že dolní komora by mohla podobně jako minule kývnout na kratší dobu. Kabinet naposledy žádal o 30 dnů, poslanci souhlasili se 17 dny do 20. listopadu. "Opozice asi nechce rovnou 30 dnů, protože si nechce nechat ujít ještě jednu debatu (ve Sněmovně) za 14 dnů. Ale z mého pohledu by bylo jednodušší a předvídatelnější ten návrh vlády odsouhlasit," uvedl Hamáček.

Okamura řekl, že SPD nepodpoří 30 dnů, ale ani kratší variantu. "ČR nemůže být v opakovaně prodlužovaném nouzovém stavu. Již v počátku epidemie jsme navrhovali novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby mohli rozhodovat hygienici a epidemiologové bez vyhlášení nouzového stavu," uvedl. Novela zákona se dá schválit ve Sněmovně velice rychle, podotkl.

KSČM se o podpoře termínu nouzového stavu rozhodne až po debatě

Komunisté se o podpoře pro některý z termínů prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii rozhodnou až po rozpravě na plénu Poslanecké sněmovny. Na dnešní tiskové konferenci to řekl poslanec Zdeněk Ondráček. Od vlády chce KSČM znát odpovědi na dotazy týkající se logiky některých postupů a kroků kabinetu. Vláda navrhuje prodloužení o 30 dní do 20. prosince.

"Vyslechneme si podrobně celou rozpravu, podle toho si vezmeme poradu klubu a rozhodneme se, zda to bude ten nejzazší termín 20. prosince, popřípadě kratší. Situace je velmi složitá, ale bohužel vláda a jednotlivá ministerstva nám naše rozhodnutí vůbec nijak neulehčují," poznamenal Ondráček. Některá rozhodnutí vlády a ministerstev jsou podle něj hodně diskutabilní.

Jednat chtějí komunisté i s dalšími politickými stranami, existuje podle nich několik termínů, které subjekty navrhují. Nejkratší je sedm dní, což by podle Ondráčka nemělo příliš smysl. Pokud by byl stav nouze prodloužen o měsíc, je podle poslance potřeba lidem říci, jak letos proběhnou vánoční svátky a oslavy Nového roku.