Blatný: ČR dostane v příštích třech týdnech méně vakcíny

Praha - Česko dostane v příštích třech týdnech od firmy Pfizer/BioNTech méně vakcíny. Původně plánovaný počet dávek očkovací látky by se měl dorovnat do poloviny února, pak by se měl zvýšit. Po jednání se zástupci firmy to dnes novinářům řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Plat vakcíny a lahviček by podle šéfa resortu zdravotnictví mělo přijít asi o pětinu méně. Při používání šesti dávek místo původních pěti by se ale měl zachovat původně plánovaný počet naočkovaných.

"Teď je povinné používat šest dávek z lahvičky. A tudíž i když zůstane zachovaný počet dávek, tak počet lahviček se vlastně o 20 procent snížil. Snížený počet plat v jednotlivých dodávkách se týká zhruba příštích tří týdnů," uvedl Blatný.

Firma kvůli zvýšení výrobních kapacit v polovině ledna dočasně omezila dodávky do celé Evropské unie. Problém řešili na své čtvrteční videokonferenci i lídři Evropské unie. "My jsme vyzvali Evropskou komisi, aby intenzivně vyjednávala s firmou Pfizer, jednání jsou složitá," uvedl dnes dopoledne Premiér Andrej Babiš (ANO). Očkovacích látek bude podle něj dost pro všechny. "Ale v jiném čase, než bychom potřebovali," uvedl.

První informace o omezení dodávek se objevily minulý pátek. Původně výrobce avizoval, že do normálu se vrátí po 15. únoru. Mluvčí firmy Tomáš Sazima ČTK ve středu sdělil, že ve druhém čtvrtletí pak budou dávky podstatně vyšší než původně domluvené a za celý rok dodá společnost do EU místo 300 milionů dávek dvojnásobek.

Původně se měly dodávky tento týden omezit až o 50 procent, reálně se ale snížily méně. Místo plánovaných 95 plat se 195 lahvičkami vakcíny dorazilo 81. Získat z nich bylo možné až 94.770 dávek.

Vakcína společností Pfizer a BioNTech byla první schválená pro použití v EU. Podle dat, která dnes prezentoval novinářům ministr Blatný, byla její první dávka podaná více než 166.000 lidí, i druhou dostalo 9000 osob. Celkově jí mělo Česko objednáno asi čtyři miliony dávek pro dva miliony lidí, objednávky navýšilo na dvojnásobek. Už příští týden by měla být schválena také další vakcína od firmy Astra Zeneca, která je druhým klíčovým dodavatelem, na kterého se ČR v objednávkách vakcíny spolehla. Objednáno jí má tři miliony dávek. Podle ministra by mohla být v ČR do dvou až tří týdnů po schválení.