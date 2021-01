Blatný: ČR dostane v příštích třech týdnech méně vakcíny

Praha - Česko dostane v příštích třech týdnech od firmy Pfizer/BioNTech méně vakcíny. Původně plánovaný počet dávek očkovací látky by se měl dorovnat do poloviny února, pak by se měl zvýšit. Po jednání se zástupci firmy to dnes novinářům řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Plat vakcíny a lahviček by podle něj mělo přijít asi o pětinu méně. Při používání šesti dávek místo původních pěti by se ale měl zachovat plánovaný počet naočkovaných.

Firma v polovině ledna dočasně dodávky v celé EU omezila kvůli navýšení výrobních kapacit. Šéf České vakcinologické společnosti a vedoucí jedné z poradních skupin ministerstva Roman Chlíbek ještě před ministrovým vystoupením napsal na twitteru, že společnost přislíbila v příštím týdnu dodávky obnovit ve stoprocentním rozsahu. Své vyjádření později smazal. Podle Blatného společnost dodrží dodávky ve sto procentech, ale díky tomu, že se nově počítá šest dávek z lahvičky místo původních pěti.

"Teď je povinné používat šest dávek z lahvičky. A tudíž i když zůstane zachovaný počet dávek, tak počet lahviček se vlastně o 20 procent snížil. Snížený počet plat v jednotlivých dodávkách se týká zhruba příštích tří týdnů," uvedl Blatný. Dodal, že smlouvy na vakcínu jsou na počet dávek, ne plat s lahvičkami.

Podle ministra je několik krajů, které v příštích týdnech dostanou plat s vakcínou méně. Počet dávek by měl ale odpovídat tomu, co očekávaly. "Bude na nás, abychom zajistili spravedlivé přerozdělení uvnitř země. Není to jednoduché. Sám jsem z toho docela nespokojený," uvedl šéf resortu zdravotnictví.

Blatný řekl, že firma snížila dodávky plat mezi jednotlivými místy nerovnoměrně. Některé regiony přišly podle ministra až o polovinu plánovaných dávek. "Byly to kraje, které měly plánovaný vyšší počet dávek," dodal Blatný. Připomněl, že některé regiony začaly očkovat dřív a dostaly očkovací látku podle "svých kapacit", ne podle počtu obyvatel. Teď musí dostat vakcínu na poskytnutí druhé dávky. "Dále už budeme distribuovat jednotlivé vakcíny podle počtu obyvatel, aby se srovnal počet očkovaných v krajích na počet jejich obyvatel," přiblížil Blatný.

První informace o omezení dodávek se objevily minulý pátek. Původně výrobce avizoval, že se do normálu množství materiálu vrátí po 15. únoru. Mluvčí firmy Tomáš Sazima ČTK ve středu sdělil, že ve druhém čtvrtletí pak budou dávky podstatně vyšší než původně domluvené a za celý rok dodá společnost do EU místo 300 milionů dávek dvojnásobek.

Blatný uvedl, že Česko původně objednalo čtyři miliony dávek. Postupně přiobjednalo dalších osm milionů. Ty měly podle ministra přijít až ve druhé polovině roku. Po změně výroby by měly dorazit do letních prázdnin.

Zatím není jasné, kolik dávek by mělo být k dispozici. Podle pokynů ke strategii očkování, které schválila vláda, mělo Česko v dubnu, květnu i červnu dostat po 900.000 dávkách od firmy Pfizer/BioNTech. Toto množství by po přenastavení produkce mělo být vyšší. Další statisíce dávek by měly být k dispozici od dalších výrobců. Blatný se neobává toho, že by ČR nestíhala očkovat.

