Blatný chce zpřísnění kritérií pro objednávky a nákupy testů

Praha - Ministerstvo zdravotnictví bude prosazovat zpřísnění kritérií pro další objednávky a nákupy antigenních testů, které se používají pro testování v institucích a firmách. Cílem je zajistit nabídku kvalitnějších testů. Na dnešní konferenci Univerzity Karlovy o roku s covidem to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle epidemiologa a šéfa odborné skupiny ministerstva zdravotnictví Petra Smejkala testování ve firmách zatím nefunguje tak, jak by mělo.

Testování na koronavirus je ve větších a středních firmách i úřadech a institucích povinné, a to jednou za sedm dní. Podniky do deseti zaměstnanců a živnostníci musí začít s testy po Velikonocích. Na test pro pracovníka přispějí zdravotní pojišťovny 60 korunami, za měsíc je to 240 korun. Po otevření škol by se měli testovat i žáci. Zvažuje se také testování před návštěvou služeb, restaurací či kulturních akcí.

"Budeme trvat na tom, aby se zpřísnila kritéria pro další objednávky a nákupy (testů). Budeme se snažit, aby se do ČR dostávaly jen ty, které budou mezi antigenními testy nejlepší," uvedl Blatný.

Ministerstvo sestavilo seznam doporučených testů, které by firmy měly využívat. Podle Blatného resort stanovil minimální požadavky, aby se do Česka dostalo v krátké době potřebné množství testů a testování bylo možné. Ministr souhlasí s tím, aby se seznam zúžil.

Podle Smejkala testování ve firmách zatím nefunguje tak, jak by mělo. Podniky a pracovníci třeba nevědí, jak samotesty správě používat a vzorky odebírat, uvedl šéf odborné skupiny. Dodal, že je ale důležité, aby testování pokračovalo, rozvíjelo se a "dostalo se na úroveň v západních zemích, kde se dělá dávno".

Některé státy využívají pro testování spolehlivější, ale také dražší PCR testy. Při jejich rozsáhlém nasazení ale Česko nemá dostatečnou kapacitu pro zpracování, vysoké by byly i náklady. "Kdyby se používaly masově, není ta cena tak vysoká," podotkl Smejkal. Podle něj experti prosazovali vytvoření covidového fondu, z něhož by se testování financovalo. "Aby se ministerstva nehádala, kdo testy zaplatí," řekl epidemiolog. Fond nevznikl.

Zdravotní pojišťovny na příspěvky na testy měsíčně vydají 480 milionů korun. Vládní materiál, který má ČTK k dispozici, počítá s testováním až do prosince. Sněmovna dnes schválila novelu, podle které budou moci pojišťovny sumu na samotestování ve firmách posílit. Peníze na to budou moci vzít ze základních fondů a převést do fondů prevence. Normu dostane k projednání Senát, k podpisu prezident.