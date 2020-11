Blatný: Česko má zájem o dva miliony dávek vakcíny Pfizer

Praha - Česko má zájem o dva miliony dávek vakcíny proti nemoci covid-19 od americké firmy Pfizer, připojil se k evropské iniciativě. Novinářů to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vláda už dříve schválila odběr tří milionů dávek jiného druhu séra od firmy AstraZeneca. První vakcíny by se mohly do Česka dostat v první čtvrtině příštího roku, řekl ministr.

Česko se podle Blatného minulý týden připojilo k zatím nezávazné dohodě o dodávkách vakcíny, kterou sjednala Evropská komise. "Věříme, že tak, jak je to teď nastaveno, bychom měli mít v době, až bude vakcína k dispozici, kolem pěti milionů dávek," řekl. Zopakoval, že po obdržení vakcín by se měli jako první očkovat zdravotníci a senioři, cílem pak je proočkovanost populace 50 až 60 procent.

Firma Pfizer s německou BioNTech nedávno jako první zveřejnily data z klinické studie vakcíny. Na základě průběžné analýzy oznámily, že má víc než devadesátiprocentní účinnost, a je tak velká šance na její schválení v USA i první aplikování do konce roku. Společnost AstraZeneca výsledky klinických testů zatím nezveřejnila, stejně tak ani jiné firmy, které vakcíny vyvíjejí.