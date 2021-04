Blatného v čele ministerstva nahradil Arenberger, Plaga zůstává

Zatímco Blatný už ministrem není, ministr školství navzdory spekulacím v kabinetu zůstal. Plagy se v úterý zastali zástupci vysokých škol i řada neziskových a profesních organizací ve školství. Ocenili ho jako dobrého ministra a upozornili na to, že jeho výměna by v současné krizi byla nezodpovědná. Babiš dnes potvrdil, že s Plagou v některých krocích nesouhlasí, odvolat ho ale nechtěl. Premiér o Velikonocích kritizoval plány ministerstva školství na návrat dětí do škol, navzdory Plagovi také dál prosazuje takzvanou úřední maturitu.

Blatný ještě před svým odchodem doporučil, aby se ve Zlínském kraji rozvolnění - tedy částečné otevření škol, některých obchodů či služeb - vzhledem k pozdějšímu doznívání epidemie koronaviru posunulo o týden oproti zbytku země, tedy k 19. dubnu. Vedení kraje dnes s hygieniky i zástupci ministerstva situaci řešilo, zvažuje několik variant, rozhodne ve čtvrtek. Důležité budou údaje o vlivu Velikonoc na epidemickou situaci v regionu.

V posledních týdnech epidemie v zemi slábne, vláda proto od pondělí 12. dubna umožní částečně obnovit školní výuku nejmladších dětí, otevřít můžou papírnictví, prodejny dětského oblečení a obuvi, venkovní areály zoologických a botanických zahrad či farmářské trhy. V úterý v Česku přibylo přes 5500 potvrzených případů onemocnění covid-19, to je nejnižší denní nárůst ve všední den od poloviny prosince. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy kleslo pod 0,67, což je nejnižší hodnota od začátku října, kdy tento údaj začalo ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat. Zatím nejvyšší hodnotu mělo loni 9. října, kdy bylo přes 1,75.