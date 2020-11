Bláha vnímá nová pravidla pro malé prodejny jako likvidační

Liberec - Majitel libereckého pekařství a poslanec za vládní hnutí ANO Jiří Bláha vnímá pravidla platná ode dneška pro obchody za likvidační vůči malým prodejnám. V obchodech musí mít každý zákazník pro sebe při nákupu plochu 15 metrů čtverečních. Pro většinu prodejen Bláhovy firmy to znamená maximálně tři až čtyři zákazníky, pro jeho hlavní v centru Liberce 11 lidí.

"Když ostatní zákazníci budou stát venku a okolo půjde další zákazník, dovedete si představit, co udělá. Půjde dál a nezastaví se," řekl dnes Bláha ČTK. Před jeho hlavní prodejnou v Obchodním centru LBC v dolním centru se dnes ráno fronty netvořily. Uvnitř může být podle cedule na dveřích najednou 11 lidí, u vstupu to ale nikdo nehlídá. "Snažíme se to řešit prostřednictvím prodavaček, ale je to hrozně složité. Každá prodejna jede na nějakých 70 procent obvyklého výkonu, někde dokonce jen 60. A teď si představte, že tam dáte o člověka navíc, když si na sebe není schopna vydělat. A tím, že je prodejna otevřená, tak na ni nedostaneme vůbec nic (podpora státu)," uvedl pekař.

Opatření platná ode dneška jsou podle něj dobrá pro velké prodejny. Lidé tam podle něj tráví hodně času i díky tomu, že tam mohou nakupovat nejen potraviny, ale i další zboží. "U nás zákazník odchází do dvou minut. Osobně si myslím, že by se malé prodejny měly řešit individuálně. To znamená udělat pravidlo třeba deset metrů čtverečních na jednoho zákazníka a mohlo by to fungovat úplně skvěle," řekl Bláha.

Ročně jeho firma, v níž pracuje zhruba 200 lidí, mívá obrat kolem 200 milionů korun. Letos to bude kvůli koronavirové pandemii výrazně horší. "Jestli se dostaneme na 150 milionů, tak budeme hrozně rádi," uvedl Bláha. Jen na jaře při první vlně pandemie přišel na tržbách asi o 25 milionů korun. Na začátku října přestal provozovat ztrátovou prodejnu v nákupním centru Plaza v horním centru, nadále jich má devět a jídelnu. Tu nechává v provozu, i když tržby přes výdejní okénko jsou nyní asi pětinové oproti stavu, když mohla být otevřená bez omezení a denně tam vydali až 1000 hlavních jídel. Denní tržba přes okénko je nyní mezi 20.000 až 30.000 Kč. "Nechceme uzavřít jen z toho důvodu, že pak hrozně dlouho trvá, než se zákazníci vrátí. Když jsme měli na jaře zavřeno úplně, přes léto se nevrátili," uvedl Bláha.

Pracovníky propouštět nechce, na jaře jen neprodlužoval smlouvu lidem ve zkušební době. "Snažíme se zaměstnance udržet a minimalizovat náklady," uvedl pekař. Z vládních kompenzačních programů na mzdy zaměstnanců a nájmy jeho firma získala asi 1,2 milionu korun. Pomoc od státu Bláha oceňuje, i když příspěvek nestačí ani na pokrytí mzdových nákladů. "Je to jen na lidi, co zůstanou doma," řekl Bláha s tím, že když je člověk v práci a vykonává jí méně, není šance získat žádné peníze na doronání jeho příjmu.