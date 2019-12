Black Friday, zve italský list na zápas Lukakua proti Smallingovi

Řím - Italský deník Corriere dello Sport vyvolal velké pozdvižení titulní stranou, na níž dal k fotografiím fotbalistů tmavé pleti Chrise Smallinga a Romelua Lukakua titulek "Black Friday". List byl obviněn z rasismu, jeho představitelé na tomto spojení nic špatného nevidí.

Corriere dello Sport věnoval velkou část titulní stránky pátečnímu ligovému šlágru mezi Interem Milán a AS Řím, v němž se proti sobě představí mimo jiné nedávní spoluhráči z Manchesteru United Lukaku a Smalling. Hned pod kontroverzním titulkem, jenž využívá název celosvětové slevové akce, list popisuje, jak se oba tito hráči hlasitě vymezují proti rasismu a jsou symboly svých týmů.

Podle různých ohlasů včetně toho od antidiskriminační skupiny Fotbal proti rasismu v Evropě (FARE) se však rasisticky zachoval právě deník. "Média živí rasismus každý den. Stačí se jen podívat na dnešní vydání Corriere dello Sport," uvedla organizace FARE.

Proti přístupu listu se vymezila řada klubů v čele s AC Milán a AS Řím. Jejich vedení na protest zakázalo spolupracovníkům listu do konce roku přístup do svých tréninkových center a hráči obou klubů nebudou deníku k dispozici. Podporu bojkotu následně na sociálních sítích vyjádřily další kluby nejen z Itálie, přidal se například i příští soupeř pražské Slavie v Lize mistrů Borussia Dortmund.

Deník si ale za svým nápadem stojí a tvrdí, že rasisticky se chovají ti, kteří rasismus v tomto "nevinném titulku" vidí. "'Black Friday', pro ty, kteří tomu chtějí a dokážou rozumět, byl a je pouze oslavou různosti, hrdostí na to být jiný, úžasným bohatstvím různosti," napsal list na svém webu. "Nevinný titulek byl přeměněn v jed těmi, kteří mají jed v sobě."

Případy rasismu v italském fotbale jsou poměrně častým jevem a jeho obětí se stal v této sezoně už několikrát Lukaku. Belgického reprezentanta uráželi fanoušci během utkání v Cagliari a televizní expert o něm v jinak pochvalném příspěvku řekl, že se dá zastavit pouze tak, že mu člověk dá banány, aby se najedl.