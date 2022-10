Bitvu brankářů v Litvínově rozsekl v samostatných nájezdech pardubický Zohorna

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova podlehli v utkání 12. kola hokejové extraligy pardubickému Dynamu 0:1 po samostatných nájezdech. Bitvu na severu Čech ozdobila především přehlídka skvělých zákroků obou brankářů Mateje Tomka a Dominika Frodla. Bezbrankové utkání nerozhodlo ani prodloužení. Vítěznou branku v samostatných nájezdech vstřelil hostující útočník Tomáš Zohorna. Díky dvoubodovému vítězství se Dynamo vyhouplo do čela tabulky.

Utkání začalo pardubickým náporem a Verva v úvodu duelu bránila výpady hostů. Ve třetí minutě si počíhal litvínovský obránce Freibergs na pardubického útočníka Koffera a zápas pro něj předčasně skončil. Za úder do hlavy vyfasoval trest do konce utkání. Pardubičtí měli v dlouhé přesilové hře sice tlak, ale k vážnějšímu ohrožení branky domácích to nevedlo.

Těsně po vypršení trestu se řítil sám na Frodla Stránský, ale hostují brankář ho se štěstím vychytal. V polovině třetiny se do šance dostal po chybě domácích Kousal, jenže nabídnutou příležitost neproměnil. Opatrná úvodní třetina tak skončila bez branek.

Do druhé třetiny vstoupila Verva sebevědomě. Domácí si vybojovali přesilovou hru, ale ani v početní výhodě nenašli recept na výborně chytajícího Frodla. Pardubičtí poté přebrali otěže utkání a litvínovského brankáře Tomka zaměstnali několika nebezpečnými pokusy.

Obrovskou šanci na první branku v zápase měl Zohorna, ale jeho pokus z mezikruží bravurně vychytal lapačkou domácí gólman. Právě litvínovský brankář byl hlavním faktorem druhé dvacetiminutovky, díky němuž domácí drželi bezbrankový stav. V závěru třetiny se ve velké příležitosti objevil nejlepší střelec Vervy Kudrna, z ideální pozice ale netrefil Frodlovu branku.

Ve třetím dějství se hrál na obou stranách opatrný hokej. Ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu, která by znamenala branku v jeho síti. Až v polovině třetí třetiny se v obrovské šanci objevil lotyšský obránce Zile, ale přihrávku před prázdnou branku nedokázal zužitkovat. Verva měla následně dvakrát výhodu přesilové hry, recept na Frodla však nenašla. Necelou půlminutu před koncem třetí třetiny měl na holi vítězství Pardubic útočník Matýs, ale jeho rána orazítkovala jen brankovou konstrukci.

Utkání tak dospělo až do prodloužení. V úvodu nastavené části po chybě hostů ujížděl sám na Frodla obránce Demel, ale ani on neuspěl. Zápas tak rozhodlo až drama v samostatných nájezdech, ve kterých padlo hned sedm branek z celkových 16 nájezdů. V osmé sérii rozhodl pardubický Zohorna.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 0:1 po sam. nájezdech

Branka: rozhodující sam. nájezd T. Zohorna. Rozhodčí: Jeřábek, Hradil - J. Svoboda, Rampír. Vyloučení: 2:5, navíc Freibergs (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3028.

Sestavy:

Litvínov: Tomek - Jaks, Zile, Wesley, Freibergs, Strejček, Demel, D. Zeman - Š. Stránský, M. Sukeľ, Hlava - P. Zdráhal, Estephan, P. Straka - Berka, Gut, Kudrna - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.

Pardubice: Frodl - D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, od 21. navíc Hrádek - R. Kousal, T. Zohorna, Radil - Paulovič, Poulíček, Cienciala - Říčka, A. Musil, Matys - Koffer, Rákos, T. Urban. Trenér: R. Rulík.