Praha - Po loňské úspěšné čtveřici koncertů se v listopadu znovu spolu na pódiích objeví tři české zpěvačky reprezentující odlišné hudební žánry - Iva Bittová, Monika Načeva a Lenka Dusilová. Ty ČTK řekly, že i když impulz ke společnému hraní přišel zvenčí, velmi brzy našly takovou jeho polohu, která se jim všem zalíbila. Věří tomu, že i letošních sedm koncertů jim přinese další nápady a vzájemnou inspiraci. Turné nazvané jednoduše Spolu začne 23. listopadu v Českých Budějovicích a v Praze má hned dvě zastávky v Paláci Akropolis.

"Nápad my tři dohromady napadl Soňu Paletu, ženu manažera Lenky Dusilové. Prý to byl její sen, že by nás tři, které má ráda, chtěla vidět pohromadě. Bylo to pak velice rychlé, sešly jsme se, udělaly první 'jamíček' a zjistily jsme, že nás to spolu baví, že si máme hudebně co říci a dohodly jsme se na spolupráci," vylíčila Monika Načeva začátek spolupráce jen zdánlivě nesourodého ženského muzikantského tria.

Načeva patřila k okruhu pražského divadla Sklep. V hudebním světě se stala známější po nazpívání textů Jáchyma Topola na albu Možnosti tu sou a dnes jde vlastní cestou fúzí žánrů od šansonu po techno. Bittová se etablovala na světové hudební scéně mezi nejžádanějšími hudebníky alternativní scény. O Dusilové se mluví jako o jedné z nejlepších českých zpěvaček. Všechny tři interpretky i skladatelky vydávají ceněná alba.

"Hledaly jsme nějakou společnou původní věc. Monika tomu pomohla tím, že na první zkoušku přišla s texty Jáchyma Topola, (české spisovatelky) Irmy Geisslové a Sylvy Fischerové a začala jejich deklamací. Začaly jsme improvizovat a zpětně jsme se dohodly na nějakým momentech, které podle nás měly potenciál, a začaly vznikat aranže, Iva některé věci zhudebňovala. Byl to nakonec velice progresivní proces," řekla Dusilová.

"A pokračuje, protože nás to baví, pořád je tam určitě rezerva, co se týká tvůrčího procesu. Těšíme se, že na dalších koncertech budou vznikat další věci, které mezi námi třemi dobře fungují," uvedla Bittová.

Program nadcházejícího turné prý mají postavený na minulých čtyřech koncertech, uvažují ale už také o dalších básnických textech, které by zhudebnily. "Máme takovou osnovu, ale je to otevřený proces a myslím, že během těch sedmi koncertů bude něco nového vznikat," říká Načeva.

Společné hraní má i další aspekt. "Díky této kombinaci se podařilo dát tři rozdílné skupiny posluchačů do jedné. Je možné, že některý fanoušek Lenky třeba nikdy neslyšel, co dělám já nebo Monika... i když ta množina se někde protíná. Ani jedna z nás není v takové té komerční linii, máme spíše posluchače, kteří si mohou být podobní jako jsme si my tři - vytváříme jakousi druhou linii," míní Bittová.

Trojice zpěvaček se na koncertech doprovází navzájem, další hudebníky nepřizvaly. "Ta výpověď je taková přímější, když se nemáme za co ´schovávat´. Snažíme se to postavit na tom, co každá z nás v hudbě a ve svém životě má. Dáváme to naplno, kdyby tam něco chybělo, můžeme nějaké muzikanty oslovit. Ale nemáme tu potřebu," říká Bittová.