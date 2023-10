Bítešská PBS vyjednává smlouvu o spolupráci s americkým výrobcem letounů F-35

Velká Bíteš (Žďársko) - První brněnská strojírna (PBS) Velká Bíteš jedná o spolupráci s americkým výrobcem bojových letounů F-35, o jejichž pořízení rozhodla česká vláda. Smlouvu s firmou Lockheed Martin by chtěl český výrobce letecké techniky podepsat do konce letoška. Po dnešní návštěvě ministryně obrany Jany Černochové (ODS) to novinářům řekl generální ředitel bítešské PBS Milan Macholán. Podrobnosti k chystané smlouvě neuvedl s odkazem na jednání. Memorandum o spolupráci už PBS rovněž uzavřela s americkou firmou Pratt & Whitney z leteckého průmyslu.

"Společnost to posouvá velmi výrazně, vzhledem k tomu, že se prokázalo, že jsme schopni spolupracovat s největšími firmami na světě na společných projektech," uvedl výkonný ředitel PBS GROUP Pavel Čechal k této spolupráci. Podotkl, že v USA je největší zbrojařský trh na světě.

Nákup 24 amerických letounů F-35 schválila vláda 27. září, vynaloží na ně 150 miliard korun. Ministryně obrany při té příležitosti uvedla, že součástí nákupu má být také podíl českého průmyslu, připravených má být 14 projektů průmyslové spolupráce pro české firmy. Dnes Černochová řekla, že PBS je jednou z těchto firem, pro které je vyjednaná průmyslová spolupráce s americkým výrobcem.

Černochová se dnes zajímala také o spolupráci PBS s výrobci na Ukrajině a v Izraeli. Mluvila o možnosti uspořádat cvičení, které prověří zabezpečení bítešského závodu. "Aby se nestalo něco jako třeba ve Vrběticích. Takže tady jsme i přišli s takovou myšlenkou, jestli třeba více nezapojit armádu, konkrétně třeba aktivní zálohy z tohoto regionu, do nějakého cvičení ochrany objektu," řekla.

"Čelíme stále více různým kybernetickým útokům, už s tím bohužel také máme zkušenost. Chceme stále více chránit jak areál, tak naše systémy," řekl Macholán.

Na Ukrajině domlouvá PBS spolupráci s firmou Ivčenko-Progress, která vyvíjí letecké motory. "Máme na jeden typ proudového motoru podepsané memorandum a jsme teď v jednání o licenční smlouvě," řekl Macholán. PBS by se podle něj měla podílet na dokončení výroby tohoto motoru pro bezpilotní prostředky, jeho výrobě i prodeji. S Izraelem PBS spolupracuje v dodávkách pro jejich bezpilotní prostředky.

PBS zaměstnává ve Velké Bíteši 600 lidí, za letošek očekává tržby 1,7 miliardy korun. Letecká divize se na nich bude podílet dvěma třetinami. Firma počítá v blízké budoucnosti se zdvojnásobením výroby, i kvůli zvýšené poptávce po motorech do střel s plochou dráhou letu a dronů.

Bítešská PBS vyvíjí a vyrábí motory pro různé druhy bezpilotních prostředků, lehké letouny a vrtulníky. Výrobcům letecké techniky dodává rovněž pomocné energetické jednotky, klimatizační systémy, letecké přístroje a komponenty. Patří také mezi přední evropské slévárny přesného lití. Stoprocentním vlastníkem společnosti je PBS GROUP, a.s.