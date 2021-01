Bitcoin výrazně oslabil, v Británii varují před ztrátou všeho

Londýn - Cena digitální měny bitcoin dnes výrazně klesla. Z více než 41.000 dolarů (884.700 Kč), kde byla na konci minulého týdne, se dostala až pod 34.000 USD. Britský Úřad pro finanční etiku (FCA) později varoval, aby lidé, kteří investují do kryptoměn, byli připraveni na výrazné ztráty a také na eventualitu, že mohou přijít i o všechno. Bitcoin a další kryptoměny, na rozdíl třeba od akcií, nejsou v Británii a dalších zemích pojištěny.

Odpoledne se cena bitcoinu pohybovala kolem 33.620 USD (726.900 Kč), což byl za den pokles o 16 procent, ukázaly záznamy na specializovaném webu CoinDesk. Za loňský rok se cena zečtyřnásobila, z lednových zhruba 7180 se do konce roku dostala asi na 28.940 USD. Cena ale prochází výraznými výkyvy, například loni v březnu spadla až k 5000 dolarů.

"Pokud spotřebitelé investují do takových produktů, měli by být připraveni na ztrátu všech svých peněz," uvedl britský úřad.

S růstem ceny bitcoinu se objevuje čím dál více firem, které nabízejí vysoké zhodnocení úspor právě investicemi do kryptoměn. Lidé by si podle FCA proto měli být vědomi, že když je náhle kontaktuje někdo neznámý a nabízí až příliš vysoké zhodnocení, případně je tlačí do rychlé investice, měli by se vždy mít na pozoru. Mohou také navštívit stránku, na které se dočtou, jak se nestát obětí podvodů.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kryptoměna světa, nezávislá na centrálních bankách. Češi v loňském prvním pololetí nakoupili bitcoiny a další kryptoměny za 1,8 miliardy korun. To bylo zhruba o 20 procent více než ve stejném období předloni. Ještě v říjnu 2013 se jeden bitcoin prodával asi za 120 dolarů, v přepočtu podle tehdejšího kurzu asi za 2250 Kč.

FCA byl vytvořen v roce 2013, kdy se Británie rozhodla zpřísnit systém dohledu nad finančními trhy. Reforma tehdy zrušila Úřad pro finanční služby (FSA), který fungoval 12 let, ale kterému se v Británii dávalo za vinu, že neodvrátil kolaps finančního systému z roku 2008, u něhož stála americká investiční banka Lehman Brothers. Z původního FSA vznikl vedle FCA ještě Finanční regulační úřad (PRA).

Investice klientů jsou v Evropě i jinde zpravidla pojištěny pro případ, že makléřská společnost zkrachuje nebo jinak není schopna plnit závazky vůči klientům. V Británii takto investoři mohou získat zpět až 85.000 liber (2,5 milionu Kč), ale například v zemích Evropské unie je srovnatelné minimum stanoveno pouze na 20.000 eur (525.600 Kč). V některých členských zemích je vyšší, například v Maďarsku jsou investice chráněny až do 100.000 eur (2,6 milionu Kč). Pojištění se ale nevztahuje na kryptoměny.