Bitcoin se dál zotavuje, jeho cena přechodně vystoupila nad 34.000 dolarů

Londýn - Bitcoin se po krátkém úterním propadu pod hranici 30.000 dolarů a následném oživení dnes dál zotavuje. Jeho cena přechodně vystoupila nad 34.000 USD (724.700 Kč), později ale kolísala na obě strany od této úrovně. Ukazují to data na specializovaném serveru CoinDesk. Nejznámější kryptoměna od svého dubnového maxima odepsala kolem poloviny své hodnoty.

S kryptoměnami obchoduje pouze deset procent investičních společností, kterých se dotazovala banka JP Morgan. Polovina z nich kryptoměny považuje za přechodnou módu nebo za "jed na krysy", jak bitcoin dříve označil americký investor a filantrop Warren Buffett. K úternímu propadu bitcoinu přispěl tlak zejména čínských úřadů. Ty na konci minulého týdne zasáhly proti takzvaným těžařům kryptoměn a centrální banka vyzvala finanční instituce, aby přestaly poskytovat služby související s kryptoměnami.

Bitcoin se kolem 13:30 SELČ prodával zhruba za 33.896 dolarů, a za posledních 24 hodin tak vykazoval růst skoro o osm procent.

Sean Rooney ze společnosti Valkyrie Investments z nynějšího vývoje na trhu vyvozuje, že "obchodníci s bitcoinem se v nejbližších týdnech budou patrně pohybovat v nejistých vodách".

"Jakýkoli výrazný pokles pod 30.000 dolarů přiměje spoustu hráčů na trhu k tomu, že hodí ručník do ringu," myslí si Matt Maley ze společnosti Miller Tabak +. "I když tedy bitcoin v dlouhodobém horizontu změní svět, neznamená to, že nemůže krátkodobě spadnout zpět pod 20.000 dolarů," dodal.

Osmdesát procent z těch společností, které s kryptoměnami neobchodují, tuto možnost ani nezvažuje. Banka JP Morgan se na konferenci dotazovala 3000 investorů ze zhruba 1500 institucí.

Co se týče osobních investic, které neomezují instituční pravidla, kryptoměnami se zabývá 40 procent dotázaných. Čtyři pětiny respondentů mají za to, že regulátoři zaujmou ke kryptoměnám přísnější přístup. Valná většina z nich, konkrétně asi 95 procent, je přesvědčena, že podvody ve světě kryptoměn jsou "do jisté míry nebo velmi rozšířené".

Buffett v květnu 2018 charakterizoval bitcoin jako obrovský jed na krysy. S tímto pohledem souhlasí jedna třetina dotazovaných investorů, zatímco 16 procent jich kryptoměny považuje za přechodnou módu.