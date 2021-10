Bitcoin překonal dubnové maximum, podle CoinDesk vystoupil na 66.000 dolarů

Londýn - Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dnes vystoupila na rekordních 66.975 dolarů (1,47 milionu Kč), a výrazně tak překonala maximum z letošního dubna. Ukazují to záznamy na specializovaném serveru CoinDesk. Krátce před 17:00 SELČ se bitcoin prodával zhruba za 66.857 dolarů. Za posledních 24 hodin si tak připisoval přes 6,7 procenta.

"Překonání historického maxima se očekávalo v podstatě od dubna, kdy byl ustanovený dosavadní rekord. Trh jen po korekci a výběru zisků u spekulativních investorů čekal na dostatečné množství pozitivních impulsů a naopak útlum negativních zpráv," řekl ČTK zakladatel společnosti bit.plus Martin Stránský. Poptávku podle něj podpořilo dlouho očekávané spuštění fondu společnosti ProShares v USA, který umožňuje konvenční způsob investování do bitcoinů. Ten zjednodušuje pravidelné investování do bitcoinu, což snižuje riziko ztráty z důvodu výkyvu kurzu.

V úterý se ve Spojených státech začalo obchodovat s prvním fondem ETF, který se zaměřuje na futures na bitcoiny. Investoři očekávají, že cena bitcoinu se bude nadále zvyšovat a že kryptoměna se dočká obecného přijetí. Agentura Bloomberg růst kryptoměny dále přičítá spekulativním sázkám a vysoké likviditě na světových trzích.

V dubnu bitcoin dosáhl ceny téměř 65.000 dolarů. V červnu se propadl pod 30.000 dolarů v souvislosti s kritikou jeho energetické náročnosti a čínským zásahem proti kryptoměnám. Posléze se ale začal zotavovat.

"Je to potvrzující moment," konstatoval Jesse Proudman, šéf a spoluzakladatel společnosti Makara, která poskytuje poradenství v oblasti kryptoměn. "Už to není otázka, zda tato třída aktiv bude nadále existovat. Myslím, že je to opravdu významný mezník v historii širší třídy digitálních aktiv," dodal.

Skalní zastánci bitcoinu podporují kontroverzní argumenty, že virtuální měna je úložištěm bohatství a pojistkou proti inflaci.