Bitcoin po týdnech oživení prudce oslabil, cena výrazně kolísá

Tokio - Cena kybernetické měny bitcoin dnes krátce spadla o více než 20 procent a dostala se pod 6200 dolarů. Bitcoin vzápětí podstatnou část ztrát smazal, i tak ale celé dopoledne ztrácel pět až 15 procent. V předchozích zhruba sedmi týdnech se přitom bitcoin zotavoval a jeho cena se vyšplhala až nad 8000 dolarů, což bylo maximum za deset měsíců.

Na burze Bitstamp dnes ráno bitcoin oslabil až o 21,6 procenta zhruba na 6178 dolarů, uvedla agentura Reuters. Pro tak hluboký propad není podle obchodníků jednoznačný důvod, jde podle nich zřejmě o snahu vybrat zisky z dosavadního růstu ceny.

"Zdá se, že tak náhlý pokles nezpůsobily žádné konkrétní faktory," řekl Ryan Rabaglia z makléřské společnosti OSL. Podle něho za poklesem zřejmě stojí vysoké prodejní příkazy menšího počtu lidí, případně jen jednoho člověka, kteří vybírají zisky z dosavadního vzestupu nebo se snaží získat více bitcoinů za nižší cenu.

V Londýně dnes bitcoin zahájil obchodování propadem o 14 procent, během dopoledne jej však zmírnil na 5,5 procenta a prodával se za 7253 dolarů. Spolu s ním o pět až šest procent oslabily další digitální měny, jako je ethereum, bitcoin cash a litecoin, uvedla agentura Bloomberg. Její Galaxy Crypto Index před polednem odepisoval 8,4 procenta a měl nakročeno k největší denní ztrátě za poslední měsíc.

Ještě začátkem května byla cena nejznámější kryptoměny bitcoin v blízkosti 5000 dolarů. Od poloviny prosince, kdy se pohybovala kolem 3000 USD, se více než zdvojnásobila, stále je však daleko od maxima blízko 19.000 dolarů, na kterém byla v nejlepších dobách, což bylo koncem roku 2017.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna. Jeho cena ale prochází značnými výkyvy. V roce 2017 zažila cena bitcoinu prudký růst a měna se dostala do centra pozornosti médií. Koncem téhož roku cena překročila 19.000 dolarů, ale už o rok později sestoupila do blízkosti 3000 dolarů.