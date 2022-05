Bitcoin klesl nejvíce od ledna, na finančních trzích sílí obava z recese

Londýn - Nejznámější kryptoměna bitcoin dnes klesla nejvíce od ledna, propadla až na 35.642 dolarů (876.000 Kč). Na finančních trzích sílí obava z recese, napsala agentura Bloomberg. Výrazně dnes oslabily i americké akcie, index technologického trhu Nasdaq klesl o pět procent.

Podle údajů na specializovaném webu CoinDesk bitcoin kolem 23:50 SELČ odepisoval 8,1 procenta na 36.495 dolarů. Ethereum, druhá největší kryptoměna, ve stejnou dobu klesalo o 6,5 procenta na 2744 dolarů.

Kryptoměny Avalanche a Solana, které nejvíce posílily po středečním zvýšení sazeb americkou centrální bankou (Fed), odepisovaly 10,2 a 7,5 procenta.

Fed ve středu podle očekávání zvýšil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do rozmezí 0,75 procenta až jedno procento. Zvýšení úroků bylo nejvyšší za posledních 22 let. Inflace je nyní v USA nejvyšší za 40 let. Investoři mají za to, že zvýšení sazeb nebude možná stačit na zkrocení inflace a že Fed bude muset přijmout drastičtější opatření.